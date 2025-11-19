बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के घर में लगी आग, बोले- अगर कमरे तक पहुंच जाती तो मैं निकल भी नहीं पाता
शिव ठाकरे के घर में भयंकर आग लग गई थी. उनकी पूरा हॉल जल गया था. अब शिव ने इसे लेकर बात की है. उन्होंने कहा कि काफी समय से शिकायत कर रहे थे.
बिग बॉस फेम शिव ठाकरे के घर में मंगलवार को आग लग गई थी. शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लग थी. उनके घर के हॉल में आग लगी. अब शिव ने उस आग को लेकर बात की है.
हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में शिव ठाकरे ने कहा, '10 सेकंड तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ. फिर मैंने अपने दोस्त को फोन किया और फिर फायर ब्रिगेड को बुलाया और वो 5 मिनट में आ भी गए. ये अच्छी सोसायटी है. पर यहां ना सायरन बजा और न पानी आया. तभी उनके टेक्निकल ईश्यू हुआ. अच्छा हुआ कि आग हॉल तक ही थी, अगर कमरे तक पहुंच जाती तो मैं बाहर ही नहीं निकल पाता वहां से. वैसे मेरी नानी हॉल में रहती हैं, पर बप्पा की कृपा थी कि वो अभी गांव गईं हुई हैं.'
आगे शिव ने कहा, 'मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया. मैनेजमेंट बिल्डर को ब्लेम कर रहा है और बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए हैं. बिल्डिंग के सारे बुजुर्ग आ गए इस हादसे के बाद कि सब कब से शिकायत कर रहे हैं. अब क्या किसी के मरने के बाद ही सुनेगे? अभी तो मेरे फ्लैट में ही थी आग, पर अगर पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती तो क्या होता?'
आग लगने की वजह से शिव को तुरंत नया घर ढूंढ़ने पड़ा. शिव ने कहा, 'रात को मैं एक दोस्त के घर पर रहा. कुछ घर शॉर्टलिस्ट किए हैं. और अर्जेंटली लेना पड़ेगा. घरवाले भी चिंता में आ गए हैं और मेरी दीदी यहां आ गई हैं.'
शिव को रियलिटी शोज के लिए जाना जाता है. सबसे पहले MTV Roadies 15 में देखा गया था. इसके बाद वो बिग बॉस मराठी में नजर आए थे. इस शो के वो विनर रहे थे. फिर शिव ने बिग बॉस 16 में हिस्सा लिया. शिव को बिग बॉस 16 से खूब नेम-फेम मिला. वो शो के फर्स्ट रनरअप बने थे. इसके अलावा उन्होंने खतरों के खिलाड़ी 13 किया था. वो झलक दिखला जा 11 में भी नजर आए थे.
