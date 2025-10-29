'बिग बॉस 19' का विनर कौन होगा? गौहर खान और बसीर अली ने बता दिया नाम

हर हफ्ते सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' में नया ड्रामा देखने को मिलता है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां एक्स बिग बॉस विनर गौहर खान और शो के पार्टिसिपेंट रह चुके बसीर अली ने इस सीजन के विनर का नाम ऐलान किया है. हालांकि ये अभी सिर्फ प्रिडिक्शन हैं विनर कौन होगा ये तो फिनाले में ही पता चल पाएगा.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जहां 'बिग बॉस' की एक्स विनर यानी गौहर खान शो के पार्टिसिपेंट के सपोर्ट में नजर आईं. वो पार्टिसिपेंट कोई और नहीं बल्कि गौरव खन्ना हैं. गौहर खान ने टीवी के अनुज कपाड़िया यानी गौरव खन्ना के गेम प्लान की काफी तारीफ की. गौहर का मानना है कि इस सीजन गौरव खन्ना विनर की ट्रॉफी अपने नाम कर सकते हैं.

गौहर खान को गौरव खन्ना पर भरोसा

गौहर खान ने गौरव खन्ना के लॉजिकल थिंकिंग और उनके डिसीजन की भी जमकर तारीफ की. स्टोरीज सेक्शन में गौहर खान ने वीडियो शेयर करते हुए कहा था- 'मुझे गौरव की बातें बिल्कुल ठीक लगीं और मुझे उनमें विनर नजर आता है. वो मेरे लिए टॉप 2 में से एक होंगे. बिना झगड़े के, बिना बेवजह के ड्रामे के वो खुद को अच्छे से साबित कर रहे हैं'.





बसीर अली ने भी बताया कौन हो सकता है विनर

पिछले हफ्ते वीकेंड का वार में बसीर अली के एलिमिनेशन ने उनके फैंस समेत सभी को हैरान कर दिया. शनिवार को बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद एक्स पार्टिसिपेंट ने जमकर मेकर्स पर निशाना साधा है. इतना ही नहीं उन्होंने इंटरव्यू में ये तक कह दिया कि 'बिग बॉस 19' का विनर भी कलर्स टीवी का ही कोई फेस हो सकता है. इसके बाद सभी ने उनके इस इनडायरेक्ट हिंट का अंदाजा लगाया कि वो गौरव खन्ना की ओर इशारा कर रहे हैं.

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बसीर अली ने कहा कि उनके हिसाब से टॉप 3 फाइनलिस्ट के रूप में अमाल मालिक, शहबाज बदेशा और नीलम गिरी को देखा जा सकता है. लेकिन अब इन सेलेब्स के प्रिडिक्शन कितने सही होते हैं ये ग्रैंड फिनाले में ही पता चलेगा.