फिल्म 'द ताज स्टोरी' अपने कंटेंट की वजह से विवादों में आ गई है. हाल ही में फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज और उसे दिए गए सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के खिलाफ जनहित याचिका दायर हुई. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है.

फिल्म रिलीज पर रोक की मांग

ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने और सेंसर बोर्ड द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की थी. हालांकि, अदालत ने कहा कि मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं दिखाई देती. इसलिए इसे तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता.

वकील शकील अब्बास ने दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि फिल्म में इतिहास को तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया. फिल्म से साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है.

याचिकाकर्ता ने कहा है, 'केंद्र सरकार और सेंसर बोर्ड दोनों को फिल्म के संभावित दुष्प्रभावों की जानकारी है. इसके बावजूद उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया. सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया जाए कि फिल्म के सर्टिफिकेट की दोबारा समीक्षा करे. अगर जरुरी हो तो एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाए या फिर कुछ सीन्स को हटाने का आदेश दिया जाए. फिल्म में ये डिस्क्लेमर जोड़ा जाए कि ये एक काल्पनिक कहानी है. ये ऐतिहासिक तथ्यों का दावा नहीं करती.'

क्या है फिल्म की रिलीज डेट?

बता दें कि 16 अक्टूबर को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फिल्म विवादों में हैं. इस फिल्म में परेश रावल लीड रोल में हैं. फिल्म में जाकिर हुसैन, अमृता खानविलकर, स्नेहा वाघ और नमित दास जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को सीए सुरेश झा ने प्रोड्यूस किया है. तुषार अमरीश गोयल फिल्म के राइटर, डायरेक्टर हैं. फिल्म को थिएटर में रिलीज किया जाएगा. 31 अक्टूबर फिल्म की रिलीज डेट है.