पंजाबी या कायस्त नहीं इस धर्म से ताल्लुक रखती हैं गौरव खन्ना की वाइफ आकांक्षा चमोला, सच जान रह जाएंगे हैरान
गौरव खन्ना ने बिग बॉस 19 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है. इस बीच एक्टर की पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. सबसे ज्यादा तो गौरव की वाइफ आकांक्षा चामोला लाइमलाइट बटोरती हुई दिखाई दे रही हैं.
बिग बॉस 19 के विनर बनने के बाद से गौरव खन्ना सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. एक्टर और उनकी पत्नी आकांक्षा चामोला के बारे में सोशल मीडिया पर खूब बातें हो रही हैं. अब एक्टर के फैंस ये जानना चाहते हैं कि उनकी वाइफ किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं.
इस आर्टिकल में हम आकांक्षा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे. बता दें उत्तराखंड के गढ़वाल से आकांक्षा चामोला ताल्लुक रखती हैं. हालांकि, उनकी परवरिश तो मुंबई में ही हुई है. यही, वजह है कि कई बार आकांक्षा को नाक में बड़ी नथ पहने देखा जाता है.
रिपोर्ट के अनुसार आकांक्षा के परिवार में उनकी मां शीला चामोला और पिता हैं. वैसे एक्ट्रेस के भाई के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है. आकांक्षा ने अक्सर अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनकी मां ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया है.
आकांक्षा के परिवार का है बिजनेस
अक्सर सोशल मीडिया पर आकांक्षा को अपने परिवार की गैदरिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए देखा जाता है. तस्वीरों को देख ये कहना गलत नहीं होगा कि वो अपने परिवार के बेहद करीब हैं. बता दें आकांक्षा बिजनेस वाले परिवार से ताल्लुक रखती हैं.दरअसल, उनके परिवार का खुद का कपड़ों का बिजनेस है.
आकांक्षा के परिवार का जो कपड़ों का बिजनेस है, उसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत साफ तौर पर देखने को मिलती है.अपने नाम के आगे आकांक्षा चामोला सरनेम लगाती हैं जो कि गढ़वाल की एक जगह है. आपको बता दें इस जाति को मुख्य रूप से ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति से संबंधित माना जाता है. आकांक्षा जब बिग बॉस के घर में आई थीं तब भी उन्होंने अपनी जाति के बारे में बात की थी.
मालूम हो उत्तराखंडी हिंदू हैं गौरव खन्ना की पत्नी. कहीं ना कहीं यही वजह है जो आकांक्षा गढ़वाली त्योहार मनाती हुई नजर आती हैं. मुंबई रहने के बाद भी आकांक्षा अपने गढ़वाली रीति रिवाज नहीं भूली हैं. बता दें गौरव खन्ना से आकांक्षा की मुलाकात एक ऑडिशन के दौरान हुई थी. कुछ वक्त बाद ही दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया और शादी कर ली.
