नीलम कोठारी फ्लाइट में हुईं बेहोश, बोलीं- एक तो 9 घंटे देरी ऊपर से खराब खाना

90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नीलम कोठारी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एक हैरान करने वाली घटना के बारे में बताया. उन्होंने अपनी पोस्ट में नीलम ने अपनी पोस्ट में खास तौर पर एतिहाद एयरलाइन्स को जमकर फटकार लगाईं. नीलम कोठारी अपने एक्स (ट्विटर अकाउंट)पर एक पोस्ट शेयर करते हुए एतिहाद एयरलाइन्स पर अपना नाराजगी जताई. इसके साथ ही उन्होंने एयरलाइन्स की लापरवाही पर निराशा भी जताई है. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि टोरंटो से मुंबई की उनकी फ्लाइट में उनके साथ बेहद लापरवाही भरा व्यवहार किया गया.

फ्लाइट का खान खाने के बाद हुईं बेहोश

नीलम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी फ्लाइट पहले से ही लगभग 9 घंटे देरी से थी. ऊपर से फ्लाइट का खाना खाने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे बेहोश तक हो गईं. इस दौरान एक सह-यात्री ने उन्हें सीट तक पहुंचाने में मदद की, मगर हैरानी की बात यह रही कि एयरलाइन स्टाफ की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली.

Dear @etihad, I am extremely disappointed with the treatment I received on my recent flight from Toronto to Mumbai. Not only was my flight delayed by over 9 hours, but I also fell seriously ill onboard, fainting after a meal. Despite a fellow passenger helping me back to my seat,… — neelam kothari soni (@neelamkothari) December 8, 2025

लापरवाही बर्दाश्त नहीं

नीलम के अनुसार, न तो स्टाफ ने उनका हाल-चाल पूछा और न ही मदद के लिए आगे आए. उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार कस्टमर केयर से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं मिला. आगे उन्होंने अपनी पोस्ट में एतिहाद एयरलाइन्स को फटकार लगाते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उन्होंने मामले के तुरंत समाधान की मांग की है.

फिल्मी करियर में दे चुकीं हैं कई हिट फिल्में

आपको बता दें कि नीलम कोठारी बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत और चार्मिंग एक्ट्रेस रही हैं. उन्होंने अपने करियर में 'हत्या','खुदगर्ज', 'लव 86', 'दो कैदी', 'अफसाना प्यार का' जैसी कई बेहतरीन फिल्मों समेत लगभग 45 फिल्मों में ही काम किया होगा. नीलम की ज्यादातर फिल्में सुपरस्टार गोविंदा के साथ थी दोनों की जोड़ी खूब पसंद की जाती थी. फिलहाल नीलम अभी ओटीटी प्लैटफॉर्म पर अपना करियर चमका रही हैं.