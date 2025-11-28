बिग बॉस 19 का विनर फिक्स है? किसे लेकर हो रही हैं ऐसी बातें

बिग बॉस 19 जल्द ही खत्म होने जा रहा है. शो का फिनाले 1 हफ्ते में होने वाला है ऐसे में लोगों में इसे लेकर एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गई है. हर कोई जानना चाहता है कि बिग बॉस 19 की ट्रॉफी इस बार किसके घर जाने वाली है. वहीं कुछ लोगों ने कह दिया है कि शो फिक्स्ड है और उन्हें पता है कौन ये शो जीतने वाला है. इसी बीच आइए आपको बताते हैं कि बिग बॉस 19 के फिनाले में क्या हो सकता है.

शो का मिला पहला फाइनलिस्ट

बिग बॉस में टिकट टू फिनाले हुआ है जिसे जीतकर गौरव खन्ना सीधे फाइनल में पहुंच गए हैं. गौरव खन्ना के डायरेक्ट फाइनल में पहुंचने से सोशल मीडिया पर लोग भड़क रहे हैं. वो शो को फिक्स्ड बता रहे हैं. गौरव खन्ना के फाइनल में जाने पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

फिक्स्ड है विनर

सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि ये शो फिक्स्ड है. वो गौरव खन्ना को डायरेक्ट फिनाले में भेजने पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं. एक ने लिखा-सही है शो में कंट्रीब्यूशन न दो और कलर्स का चेहरा होने के कारण से डायरेक्ट टिकट टू फिनाले उठा. वहीं दूसरे ने लिखा- जीरो कंट्रीब्यूशन पे भी फिनाले क्या ही गजब फिक्सिंग चल रही है. कुछ लोगों का कहना है कि शो का विनर गौरव खन्ना फिक्स्ड है इसी वजह से उन्हें फिनाले में आसानी से भेज दिया है.

View this post on Instagram A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

फरहाना भट को किया जा रहा पसंद

वहीं फरहाना भट के भी शो जीतने को लेकर कहा जा रहा है. जो कंटेस्टेंट भी शो से बाहर हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनकी जर्नी बहुत शानदार रही है वो जैसी हैं वैसी ही शो में दिखी हैं. हाल ही में कुनिका सदानंद शो से बाहर हुई हैं. उन्होंने अपने कई इंटरव्यू में कहा कि शो की ट्रॉफी फरहाना भट को मिलनी चाहिए. उन्होंने शो के लिए बहुत मेहनत की है.