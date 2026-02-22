हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान

Moradabad Fire News: बाजार बंद होने के बाद दुकान से धुआं उठता दिखा और देखते ही देखते आग ने अंदर रखा सारा होलसेल कपड़ा जला दिया. दमकल ने काबू पाया, करीब 70-80 लाख का नुकसान आंका गया.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 22 Feb 2026 07:21 AM (IST)
मुरादाबाद शहर के व्यस्त बुद्ध बाजार स्थित न्यू क्लॉक मार्केट में शनिवार (21 फरवरी) देर रात करीब 10:30 बजे अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग शिव शक्ति क्लॉथ हाउस शॉप में लगी. यह दुकान करीब 25 साल पुरानी और इलाके की जानी-मानी होलसेल कपड़ा दुकान बताई जा रही है. दुकान के मालिक हरीश उर्फ सुमित उतरेजा हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बाजार बंद होने के बाद दुकान के अंदर से धुआं निकलता दिखाई दिया. कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और अंदर रखा रेडीमेड कपड़ों व थान का स्टॉक जलने लगा.

दमकल ने आग पर पाया काबू

आसपास के दुकानदारों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. आग इतनी तेज थी कि लपटें दुकान से बाहर तक दिखाई दे रही थीं.

गनीमत रही कि घटना के समय बाजार में भीड़ कम थी, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि आग बुझाने के दौरान काफी देर तक बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

70 से 80 लाख का नुकसान

प्राथमिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में करीब 70 से 80 लाख रुपये का नुकसान हुआ है. दुकान में भारी मात्रा में होलसेल कपड़ों का स्टॉक रखा था, जो पूरी तरह जलकर राख हो गया. व्यापारियों का कहना है कि आग से मालिक को बड़ा आर्थिक झटका लगा है.

आग लगने के कारणों का अभी साफ पता नहीं चल पाया है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जांच की बात कही जा रही है.

स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि बाजार क्षेत्र में फायर सेफ्टी के इंतजाम मजबूत किए जाएं और रात के समय गश्त बढ़ाई जाए. फिलहाल पुलिस और दमकल विभाग पूरे मामले की जांच में जुटे हैं.

Published at : 22 Feb 2026 07:21 AM (IST)
Moradabad News UP NEWS
