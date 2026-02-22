आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रूट पर नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. इससे पूरे एनसीआर में परिवहन और सुगम व तेज हो सकेगा. यह पहली बार है कि नमो ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के सिस्टम एक ही कॉरिडोर पर चलेंगे, लेकिन स्पीड से लेकर दोनों के स्टेशन भी अलग हैं. यही नहीं दोनों की सुविधाओं में भी काफी अंतर है.

बड़े और मीडियम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यह नया प्रयोग एक नई क्रान्ति लिखने जा रहा है. पूरे एनसीआर में ही वाहनों का दबाब किसी से छिपा नहीं है. चारों तरफ एक्सप्रेसवे आयर हाइवे का जाल भी है, लिहाजा भीतर शहरों में इस व्यवस्था से बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है.

दोनों की विशेषताएं

सबसे पहले बात अगर करें नमो भारत ट्रेन की जो दिल्ली से मेरठ 82 किलोमीटर का सफर 55 से 60 मिनट में पूरा होगा. इसकी डिजाइन स्पीड 180 किमी/घंटा है, अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किमी/घंटा, और एवरेज स्पीड 90 किमी/ घंटा है.

जबकि मेरठ मेट्रो जोकि मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक चलेगी जिसका रूट लगभग 23 किलोमीटर का है. यह 30 मिनट का समय लेगी. इसकी डिजाइन स्पीड 135 किमी/घंटा, अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 120 किमी/घंटा रहेगी.

स्टॉपेज/स्टेशन की तुलना

नमो भारत में दिल्ली से मेरठ तक कुल 16 स्टेशन हैं. जिनमें- सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दूहाई, दूहाई डिपो, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल, मोदीपुरम.

वहीं मेरठ मेट्रो में कुल 13 स्टेशन हैं. जिसमें मेरठ साउथ, पार्टापुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, मेरठ सेंट्रल, भैसाली, बेगमपुल, MES कॉलोनी, दौड़ली, मेरठ नॉर्थ, मोदीपुरम, मोदीपुरम डिपो.



नमो भारत के मुख्य फीचर्स

ट्रांसवर्स 2×2 सीटिंग, ऑप्टिमाइज्ड आइल विड्थ, ग्रैब हैंडल्स, ओवरहेड लुगेज रैक, मोबाइल/लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट्स.

डबल-ग्लेज्ड बड़ी खिड़कियां पैनोरमिक व्यू के लिए.

पब्लिक एनाउंसमेंट, डायनामिक रूट मैप, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इमरजेंसी कम्युनिकेशन.

ऑटोमैटिक प्लग-इन वाइड डोर्स, CCTV, फायर/स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर.

यूनिवर्सली एक्सेसिबल-व्हीलचेयर स्पेस, डेडिकेटेड व्हीलचेयर एरिया.

हर ट्रेन में एक प्रीमियम कोच (रेकलाइनिंग सीट्स, ज्यादा स्पेस, स्पेशल लाउंज एक्सेस).

महिलाओं के लिए रिजर्व्ड कोच.

सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (PSDs), सेलेक्टिव डोर ओपनिंग (एनर्जी सेविंग).

हाई एक्सीलरेशन/डिसेलेरेशन के लिए डिजाइन.

मेरठ मेट्रो के मुख्य फीचर्स

एयर-कंडीशन्ड कोच, लुगेज रैक, ग्रैब हैंडल्स, CCTV, USB चार्जिंग, डायनामिक रूट मैप.

तीन-कार ट्रेनसेट, 2×2 ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल सीटिंग, 700+ पैसेंजर कैपेसिटी (173 सीट्स).

महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व्ड सीटिंग.

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, सेलेक्टिव डोर ओपनिंग (एनर्जी सेविंग).

इमरजेंसी कम्युनिकेशन, फायर एक्सटिंग्विशर, अलार्म, टॉक-बैक सिस्टम.

यूनिवर्सली एक्सेसिबल-व्हीलचेयर/स्ट्रेचर स्पेस, स्पेशियस लिफ्ट्स.

आकर्षक एक्सटीरियर: फ्लोरेसेंट ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन

लोकल ट्रैफिक और इंटरसिटी कनेक्टिविटी के लिहाज से यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण है, शहर के अंदर लोकल ट्रैफिक के दबाब को काफी हद तक कवर किया जा सकेगा.