Anupama Spoiler: शादीशुदा दिवाकर का असली चेहरा आएगा अनुपमा के सामने, प्रेम के प्यार में पागल होगी राही

स्टार प्लस के पॉपुलर शो अनुपमा में इन दिनों कई ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. शो की कहानी दिन प्रतिदिन और मजेदार होती जा रही है, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: अनुराधा राज | Updated at : 22 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Preferred Sources

रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में नई कहानी की शुरुआत हो चुकी है. अनुपमा एक नए मिशन पर निकल चुकी है. दरअसल, अनुपमा और बापूजी अपना लुक बदलकर टीना के घर पहुंच चुके हैं. उन लोगों ने टीना और उसके पति को सबक सिखाने की ठान ली है.

दरअसल, टीना अपनी सास के संग बुरा बर्ताव कर रही होती है. अनुज भी अपनी पत्नी का इस दौरान बखूबी साथ दे रहा होता है. ऐसे में अनुपमा अब गिन-गिन कर रवींद्र की पत्नी के दुखों का बदला टीना और अर्जुन से लेने वाली है. वो बात-बात पर टीना की डांट लगाएगी.

पाखी को धोखा दे रहा होता है दिवाकर

टीना और अर्जुन को लगेगा कि बापूजी और अनुपमा के पास बहुत संपत्ति है. उसकी लालच में वो अनुपमा और बापूजी की सारी बातें मानेंगे और अब रवींद्र की पत्नी को भी इज्जत देंगे. दूसरी तरफ अनुपमा को एहसास होता है कि दिवाकर दिल्ली में ही है और वो पाखी को धोखा दे रहा है.

इस बात को वो बापूजी को बताती है लेकिन वो कहते हैं कि तेरा वहम है. वहीं, दिवाकर भी दोहरा गेम खेल रहा है. वो पाखी को धोखा दे रहा है और पहले से शादीशुदा है. दिवाकर की वाइफ और बच्चे दिल्ली में रहते हैं. उसका नाम करण है, लेकिन वो नाम बदलकर अहमदाबाद में नौकरी करता है.

इसी बीच ईशानी अनुपमा को कॉल करके बताती है कि उसकी मां ने उसके सारे पैसे डूबो दिए हैं. साथ ही दिवाकर की हरकतों के बारे में भी बताती है. जल्द ही अनुपमा की मुकालात फेस टू फेस दिवाकर से होगी. वो जल्द ही दिवाकर की सच्चाई सामने लाएगी.

माही को होगी जलन

हालांकि, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है कि दिवाकर ये सब कर क्यों रहा है. वहीं, कोठारी हाउस में प्रेम, राजा और अंश मिलकर वेलेंटाइन के मौके पर परी, राही और प्रार्थना को सरप्राइज देते हैं. सभी रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं. माही और गौतम छुपकर देख रहे होते हैं. गौतम से माही कहती है कि काम करने के बाद भी इन्हें इतना टाइम कैसे मिल गया कि ये सब इंतजाम कर लें.

इस पर गौतम कहता है कि इसी से पता चलता है कि इन्होंने कितना काम किया है.गौतम और माही में लड़ाई हो जाती है. दूसरी तरफ प्रेरणा भी वहां पहुंचती है वो प्रेम और राही को देखती है. ऐसे में वो प्रेम के साथ खुद को इमेजिन करती है. इसी बीच प्रेम की नजर उस पर पड़ती है. परी भी ये सब देख रही होती है. उसके बाद प्रेरणा वहां से रोती हुई चली जाती है.

Published at : 22 Feb 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Rupali Ganguly Anupama
