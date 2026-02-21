कई सालों से टीवी सीरियल नागिन दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है और इसके हर नए सीजन को लेकर काफी उम्मीदें रहती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब नागिन 7 में प्रियंका चाहर चौधरी की एंट्री हुई. शुरुआत में उनके लुक और स्क्रीन प्रेजेंस की खूब तारीफ हुई, लेकिन हाल ही में सामने आए एक सीन ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. हाल ही में शो का एक सीन इंटरनेट पर वायरल हुआ, जिसमें प्रियंका नागिन के रूप में एक बेईमान पुलिस ऑफिसर को सजा देती नजर आती हैं. इस बीच वो एक लंबा मोनोलॉग बोलती हैं और उसकी गलतियों को गिनाती हैं लेकिन ये कुछ दर्शकों को पसंद नहीं आया.

सोशल मीडिया पर मिली दोहरी प्रतिक्रिया

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने उनके डायलॉग को 'ओवरएक्टिंग' और 'क्रिंज' कह दिया. कुछ यूजर्स ने पुराने सीजन की एक्ट्रेसेज को याद करते हुए लिखा कि मौनी रॉय और अदा खान ने नागिन के किरदार को जिस अंदाज में निभाया था, वो बहुत शानदार था. हालांकि प्रियंका इस किरदार में कमजोर लग रही हैं. वहीं कुछ लोगों ने सीन को 'स्कूल असेंबली स्पीच' जैसा बता दिया.

कुछ दर्शकों ने किया समर्थन

लेकिन, कई दर्शकों ने प्रियंका का समर्थन भी किया. कुछ फैंस ने ये कहा कि स्क्रिप्ट और डायलॉग राइटिंग मजबूत हो, तो कलाकार और बेहतर प्रदर्शन कर सकता है. प्रियंका अभी अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां वो लगातार सीख रही हैं. अगर डायरेक्शन टीम उन्हें सही दिशा दे, तो वो आने वाले एपिसोड्स में और प्रभावशाली नजर आ सकती हैं.

प्रियंका चाहर चौधरी का करियर

बता दें, प्रियंका चाहर चौधरी ने टीवी शो 'उडारियां' से खास पहचान बनाई थी. इसके बाद वो रियलिटी शो बिग बॉस 16 में नजर आई. वहां उनके कॉन्फिडेंस और अपनी बात रखने के अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा. 'बिग बॉस' के बाद प्रियंका ने कुछ म्यूजिक वीडियो और वेब सीरीज में काम किया है. करीब दो साल बाद उन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की और 'नागिन 7' में लीड रोल में नजर आ रही है. इस बार कहानी एक ऐसी इच्छाधारी नागिन की है, जो अपने परिवार की मौत का बदला लेने के साथ-साथ दुनिया को बचाने की भी कोशिश करती है.