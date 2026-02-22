हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाफैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?

फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?

अगर आप 12वीं के बाद फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, और और अपने शौक को अपना काम बनाना चाहते हैं.तो जानिए करियर की शुरुआत कैसे होती है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 22 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

आज के दौर में फैशन इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है. पहले जहां फैशन को सिर्फ शौक समझा जाता था, वहीं अब यह एक प्रोफेशनल और ग्लैमरस करियर विकल्प बन चुका है. अगर आप 12वीं के बाद कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, डिजाइनिंग में रुचि रखते हैं और नए ट्रेंड्स के साथ काम करना पसंद करते हैं, तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन क्षेत्र हो सकता है. सही पढ़ाई, सही संस्थान और सही दिशा मिलने पर इस क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया जा सकता है.

12वीं के बाद कौन-से कोर्स करें?

फैशन डिजाइनर बनने के लिए 12वीं पास करना अनिवार्य है.इसके बाद छात्र डिजाइन क्षेत्र में डिग्री कोर्स कर सकते हैं. सबसे लोकप्रिय कोर्स बी.डिज़ाइन इन फैशन डिजाइन है, जिसकी अवधि आमतौर पर चार साल होती है. इसके अलावा कुछ संस्थान बी.एफटेक जैसे कोर्स भी उपलब्ध कराते हैं. ग्रेजुएशन के बाद छात्र एम.डिज़ाइन  या अन्य पोस्टग्रेजुएट कोर्स करके अपने ज्ञान और स्किल को और बेहतर बना सकते हैं.

एडमिशन प्रक्रिया कैसी होती है?

देश के प्रमुख डिजाइन संस्थानों में प्रवेश के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे National Institute of Fashion Technology (NIFT) अपना प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। वहीं National Institute of Design (NID) में दाखिले के लिए NID DAT परीक्षा देनी होती है। कुछ Indian Institute of Technology (IITs) में भी डिजाइन से जुड़े कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें प्रवेश के लिए UCEED जैसी परीक्षा देनी होती है। इन परीक्षाओं में छात्रों की रचनात्मक सोच, ड्राइंग स्किल, सामान्य ज्ञान और डिजाइन समझ का मूल्यांकन किया जाता है।

योग्यता 

फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए छात्र का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. किसी भी स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस के छात्र आवेदन कर सकते हैं. 

कोर्स फीस कितनी होती है?

फैशन डिजाइनिंग की फीस संस्थान के प्रकार पर निर्भर करती है. सरकारी संस्थानों में सालाना फीस लगभग 1 से 3 लाख रुपये के बीच हो सकती है. वहीं निजी संस्थानों में यह फीस 3 से 6 लाख रुपये प्रति वर्ष तक पहुंच सकती है. पूरे चार साल के कोर्स में कुल खर्च 5 से 20 लाख रुपये तक हो सकता है. कई संस्थान मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करते हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम हो सकता है.

कैसा होता है पढाई का पैटर्न ?

फैशन डिजाइनिंग कोर्स में सिर्फ कपड़ों की डिजाइनिंग ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि डिजाइन के तकनीकी और व्यावसायिक पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है.छात्रों को फैशन इलस्ट्रेशन, पैटर्न मेकिंग, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल्स, कंप्यूटर एडेड डिजाइन , फैशन हिस्ट्री, ट्रेंड एनालिसिस और पोर्टफोलियो डेवलपमेंट जैसे विषय पढ़ाए जाते हैं. इसके साथ ही इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रोजेक्ट वर्क भी कराया जाता है.

करियर की शुरुआत कैसे करें?

डिग्री पूरी करने के बाद अधिकतर छात्र इंटर्नशिप के जरिए अपने करियर की शुरुआत करते हैं. फैशन डिजाइनर के रूप में नौकरी के अवसर गारमेंट कंपनियों, फैशन ब्रांड्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और फिल्म इंडस्ट्री में मिल सकते हैं. कई छात्र अपना खुद का फैशन लेबल भी शुरू करते हैं. बड़े ब्रांड्स जैसे Zara और H&M में भी रोजगार के अवसर मिल सकते हैं. इसके अलावा प्रसिद्ध डिजाइनरों जैसे मनीष मल्होत्रा के साथ काम करने का मौका भी मिल सकता है, जिससे अनुभव और पहचान दोनों मिलती हैं.

सैलरी कितनी मिलती है ?

फैशन डिजाइनिंग में शुरुआती सैलरी  2.5 से 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष के बीच होती है. अनुभव और स्किल के आधार पर यह वेतन 8 से 10 लाख रुपये या उससे अधिक तक पहुंच सकता है.अगर कोई डिजाइनर अपना ब्रांड स्थापित कर लेता है या बड़े फैशन हाउस के साथ काम करता है, तो आय की कोई सीमा नहीं रहती. फैशन इंडस्ट्री में हर साल नए ट्रेंड्स आते हैं, जिससे इस क्षेत्र में हमेशा अवसर बने रहते हैं.

यह भी पढ़ें - IIM मुबंई में निकली को एसोसिएट मैनेजर सहित कई पदों पर भर्ती, जानें आवेदन प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Education Fashion Design Course After 12th
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
शिक्षा
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
एपेक्स बैंक में कंप्यूटर ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर की वैकेंसी, इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई 
शिक्षा
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, उम्र सीमा में चार साल की बढ़ोतरी; पढ़ें डिटेल्स
शिक्षा
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
CAPF में अफसर बनने का मौका, UPSC ने असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन किया जारी
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget