बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना की शादी चर्चा में बनी है. शादी टेक एंटरप्रेन्योर वामसी गदिराजू संग हो रही है. उनकी शादी चर्चा में बनी है. बड़े-बड़े सेलेब्स इस शादी का हिस्सा हैं. अब मेहंदी सेरेमनी का एक वीडियो सामने आया है, इसमें एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित डांस करती दिख रही हैं.

माधुरी दीक्षित का डांस वायरल

वो फिल्म देवदास के गाने डोला रे डोला पर डांस कर रही हैं. माधुरी की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस बहुत पसंद आ रही है. इस दौरान उन्होंने ग्रीन लहंगा पहना और साथ में पिंक दुपट्टा कैरी किया है. माधुरी को इस गाने पर डांस करते देख फैंस को ऐश्वर्या राय भी याद आ गई हैं. एक यूजर ने लिखा- अच्छा है पर ऐश्वर्या और होती तो ज्यादा मजा आता. बता दें कि ओरिजनल सॉन्ग में माधुरी और ऐश्वर्या दोनों ने डांस किया था.

नोरा फतेही और दीया मिर्जा भी दिखीं

डोला रे डोला के अलावा माधुरी ने ढोलिडा, जय हो और रंगीलो मारो ढोलना जैसे गानों पर डांस किया है. मालूम हो कि इस मेहंदी सेरेमनी की होस्ट दीया मिर्जा थीं. वहीं नोरा फतेही ने भी अपने डांस से स्टेज पर आग लगा दी थी.

नेत्रा मंटेना की शादी का हिस्सा बने ये बड़े-बड़े सेलेब्स

बता दें कि नेत्रा और वामसी की वेडिंग फेस्टिविटीज 21 नवंबर से शुरू हुई. 23 नंवबर को वो शादी के बंधन में बंधेंगे. उनकी संगीत नाइट में करण जौहर और सौफी चौधरी ने होस्ट किया. रणीर सिंह, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, कृति सेनन और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स ने डांस किया और अपनी परफॉर्मेंस से संगीत में जान डाल दी थी.

दुबई बेस्ड इंफ्लुएंसर फरहाना बोदी ने भी वेडिंग फेस्टिविटीज अटेंड की. इन फंक्शन में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बने. सोशल मीडिया पर उनकी वेडिंग फेस्टिविटीज के वीडियोज वायरल हैं, जिनमें सभी एंजॉय कर रहे हैं.