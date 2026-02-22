हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWatch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी

Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी

Virat Kohli-Anushka Sharma: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एयरपोर्ट पर फैंस उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 22 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अभी इंडिया आए हुए हैं. इस दौरान वह प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम भी गए. इसके बाद उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया में देखा गया. रविवार की सुबह दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दोनों आराम से सभी फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. इस बीच अनुष्का ने कुछ ऐसा कहा, जिस पर कोहली की भी हंसी छूट गई.

वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सभी फैंस के साथ एयरपोर्ट पर आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं. फैंस ने भी इस अच्छे मौके को नहीं छोड़ा, वहां मौजूद सभी लोग एक-एक करके फोटो खिंचवाने लगे. इस बीच अनुष्का ने कोहली से कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे शादी की फोटो खिंचवा रहे हैं." ये सुनकर कोहली भी हंस पड़े, फिर वह एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अब सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. वह टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अनुष्का भी अभी फिल्मों से दूर हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोहली अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो चुके हैं. ऐसा देखा भी गया है, कोहली किसी इंटरनेशनल सीरीज के बाद लंदन लौट जाते हैं.

वर्तमान में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है, जिसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएंगे. कोहली आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं. ये लीग मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू हो सकती है. इंटरनेशनल की बात करें तो विराट कोहली का लक्ष्य 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. वह शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 22 Feb 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Indian Cricketer Cricket Viral Video VIRAT KOHLI Anushaka Sharma VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
क्रिकेट
सुपर-8 में भारत की परीक्षा! स्पिन के जाल में फंसा सकती है साउथ अफ्रीका की ये बड़ी ताकत
सुपर-8 में भारत की परीक्षा! स्पिन के जाल में फंसा सकती है साउथ अफ्रीका की ये बड़ी ताकत
क्रिकेट
Shikhar Dhawan Wedding: रितिका के साथ शिखर धवन की शादी में पहुंचे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने यूं दी बधाई
रितिका के साथ शिखर धवन की शादी में पहुंचे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने यूं दी बधाई
क्रिकेट
आज टी20 वर्ल्ड कप भारत समेत इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानिए दोनों मैच की टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
आज टी20 वर्ल्ड कप भारत समेत इन 4 टीमों की भिड़ंत, जानिए दोनों मैच की टाइमिंग और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
'चूक तो बहुत बड़ी हो गई है...', UGC के मुद्दे पर BJP के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का बयान
बॉलीवुड
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
साउथ की हसीनाओं ने फिर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को छोड़ा पीछे, टॉप 10 की लिस्ट में मारी बाजी, ये हीरोइन बनी नंबर
स्पोर्ट्स
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
20 मिनट की प्रैक्टिस ने उड़ाई नींद, बड़े मुकाबले से पहले बढ़ी गंभीर-सूर्या की चिंता
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूटिलिटी
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
क्या पासपोर्ट में भी चेंज होता है एड्रेस? जान लें स्मार्ट और आसान तरीका
ट्रेंडिंग
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
'केवल आंख वालों को दिखेगा' रंगीन 5 के बीच छिपा है एक S, क्या 10 सेकंड में ढूंढ पाएंगे आप?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget