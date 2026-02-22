भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अभी इंडिया आए हुए हैं. इस दौरान वह प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम भी गए. इसके बाद उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया में देखा गया. रविवार की सुबह दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया. उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. दोनों आराम से सभी फैंस के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. इस बीच अनुष्का ने कुछ ऐसा कहा, जिस पर कोहली की भी हंसी छूट गई.

वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली सभी फैंस के साथ एयरपोर्ट पर आराम से फोटो खिंचवा रहे हैं. फैंस ने भी इस अच्छे मौके को नहीं छोड़ा, वहां मौजूद सभी लोग एक-एक करके फोटो खिंचवाने लगे. इस बीच अनुष्का ने कोहली से कहा, "ऐसा लग रहा है जैसे शादी की फोटो खिंचवा रहे हैं." ये सुनकर कोहली भी हंस पड़े, फिर वह एयरपोर्ट के अंदर चले गए.

"aisa lag rha hai hum shaadi ka photo le rhe" lol anushka 😭 pic.twitter.com/qRnev1m90T — as (@badlesedin1) February 22, 2026

भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली अब सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं. वह टी20 और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. अनुष्का भी अभी फिल्मों से दूर हैं. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कोहली अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो चुके हैं. ऐसा देखा भी गया है, कोहली किसी इंटरनेशनल सीरीज के बाद लंदन लौट जाते हैं.

#WATCH | Maharashtra | Indian Cricketer Virat Kohli, along with his wife and actor Anushka Sharma spotted at Mumbai airport. pic.twitter.com/IXwBd0fzGh — ANI (@ANI) February 22, 2026

वर्तमान में टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप खेल रही है, जिसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएंगे. कोहली आईपीएल में आरसीबी के लिए खेलते हैं. ये लीग मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में शुरू हो सकती है. इंटरनेशनल की बात करें तो विराट कोहली का लक्ष्य 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना है. वह शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं.