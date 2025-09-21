'बिग बॉस 19' के इस बार 'वीकेंड का वार' बेहद खास रहा. एक तरफ जहां सलमान खान ने अशनूर कौर की खूब क्लास लगाई तो वहीं दूसरी तरफ शो में कई मेहमानों ने शिरकत की. काजोल, जीशू सेनगुप्ता और उर्फी जावेद जैसे मेहमानों ने वीकेंड के वार में चार चांद लगा दिए. इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' का थर्ड एविक्शन हुआ जिसमें नेहल चूड़ासमा घर से 'निकाल' दी गई हैं.

'वीकेंड का वार' की शुरुआत में सलमान खान ने अशनूर कौर के झूठ का पर्दाफाश किया है. सलमान ने अशनूर की अभिषेक बजाज संग दिखावे की दोस्ती को लेकर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने कहा कि टास्क के दौरान अभिषेक पहले ही जीत चुके थे लेकिन अशनूर ने आवेज दरबार को जाकर झूठ कहा कि उन्होंने अभिषेक को ये मौका दिया था.

'21 साल में 55 साल का दिमाग रखती है'

अशनूर कौर की 'फेक दोस्ती' का पर्दाफाश होने के बाद अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज को चेतावनी दी. अमाल ने अशनूर को लेकर कहा- '21 साल में 55 साल का दिमाग रखती है वो, बाकी तेरी मर्जी. दिल दे, प्यार करना गलती नहीं है, बेवकूफ बनना गलती है. तुम बॉस हो, तुम कैप्टन हो. मैं किसी लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता. लेकिन मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, जब बाथरूम में मैंने तेरा शॉक्ड फेस देखा तो मैं सारी लड़ाई भूल गया. सलमान खान सर तुम्हारा असल रिश्ता जानते हैं. अगर वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो उनकी सलाह मानो या फिर अपनी मर्जी करो.'

घर से बेघर हुईं नेहल चूड़ासमा?

'वीकेंड का वार' में इस बार तीसरा एविक्शन हुआ जिसमें नेहल चूड़ासमा घर से निकाली गईं. हालांकि नेहल एविक्ट नहीं हुईं, बल्कि उन्हें सीक्रेट रूम भेज दिया गया है जहां से वो सभी घरवालों को देख सकती हैं. लेकिन घरवालों को लग रहा है कि नेहल घर से बेघर हो चुकी हैं.

'बिग बॉस 19' के मंच पर पहुंचे ये मेहमान

'बिग बॉस 19' के इस 'वीकेंड का वार' में काजोल और जीशू सेनगुप्ता अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'द ट्रायल सीजन 2 'का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इस दौरान काजोल और सलमान ने अपने गाने 'ओढ़ ली चुनरिया' पर डांस किया. वहीं उर्फी जावेद 'बिग बॉस 19' के घर में पहुंचीं जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स को गेम खिलाया. इसके अलावा अपकमिंग सीरियल 'बिंदी' की स्टार कास्ट को भी शो का हिस्सा बनी.