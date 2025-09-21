हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी

BB 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' से निकलीं नेहल? अशनूर को लेकर अमाल ने अभिषेक को दी बड़ी चेतावनी

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' का थर्ड एविक्शन हुआ जिसमें नेहल चूड़ासमा घर से 'निकाल' दी गई हैं. वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान अशनूर कौर पर जमकर बरसे हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 21 Sep 2025 10:38 PM (IST)

'बिग बॉस 19' के इस बार 'वीकेंड का वार' बेहद खास रहा. एक तरफ जहां सलमान खान ने अशनूर कौर की खूब क्लास लगाई तो वहीं दूसरी तरफ शो में कई मेहमानों ने शिरकत की. काजोल, जीशू सेनगुप्ता और उर्फी जावेद जैसे मेहमानों ने वीकेंड के वार में चार चांद लगा दिए. इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' का थर्ड एविक्शन हुआ जिसमें नेहल चूड़ासमा घर से 'निकाल' दी गई हैं.

'वीकेंड का वार' की शुरुआत में सलमान खान ने अशनूर कौर के झूठ का पर्दाफाश किया है. सलमान ने अशनूर की अभिषेक बजाज संग दिखावे की दोस्ती को लेकर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने कहा कि टास्क के दौरान अभिषेक पहले ही जीत चुके थे लेकिन अशनूर ने आवेज दरबार को जाकर झूठ कहा कि उन्होंने अभिषेक को ये मौका दिया था.

'21 साल में 55 साल का दिमाग रखती है'
अशनूर कौर की 'फेक दोस्ती' का पर्दाफाश होने के बाद अमाल मलिक ने अभिषेक बजाज को चेतावनी दी. अमाल ने अशनूर को लेकर कहा- '21 साल में 55 साल का दिमाग रखती है वो, बाकी तेरी मर्जी. दिल दे, प्यार करना गलती नहीं है, बेवकूफ बनना गलती है. तुम बॉस हो, तुम कैप्टन हो. मैं किसी लड़की के बारे में कुछ गलत नहीं कहना चाहता. लेकिन मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, जब बाथरूम में मैंने तेरा शॉक्ड फेस देखा तो मैं सारी लड़ाई भूल गया. सलमान खान सर तुम्हारा असल रिश्ता जानते हैं. अगर वो तुम्हें गाइड कर रहे हैं, तो उनकी सलाह मानो या फिर अपनी मर्जी करो.'

घर से बेघर हुईं नेहल चूड़ासमा?
'वीकेंड का वार' में इस बार तीसरा एविक्शन हुआ जिसमें नेहल चूड़ासमा घर से निकाली गईं. हालांकि नेहल एविक्ट नहीं हुईं, बल्कि उन्हें सीक्रेट रूम भेज दिया गया है जहां से वो सभी घरवालों को देख सकती हैं. लेकिन घरवालों को लग रहा है कि नेहल घर से बेघर हो चुकी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

'बिग बॉस 19' के मंच पर पहुंचे ये मेहमान
'बिग बॉस 19' के इस 'वीकेंड का वार' में काजोल और जीशू सेनगुप्ता अपनी हालिया रिलीज सीरीज 'द ट्रायल सीजन 2 'का प्रमोशन करने पहुंचे थे. इस दौरान काजोल और सलमान ने अपने गाने 'ओढ़ ली चुनरिया' पर डांस किया. वहीं उर्फी जावेद 'बिग बॉस 19' के घर में पहुंचीं जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स को गेम खिलाया. इसके अलावा अपकमिंग सीरियल 'बिंदी' की स्टार कास्ट को भी शो का हिस्सा बनी.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 21 Sep 2025 10:22 PM (IST)
Weekend Ka Vaar Nehal Chudasama SALMAN KHAN Bigg Boss 19
