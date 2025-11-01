हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान

BB19 Weekend Ka Vaar: बढ़ते वजन पर छलका अशनूर का दर्द, रूल तोड़ने पर अभिषेक पर भड़के सलमान खान

BB19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में आज अशनूर कौर इमोशल नजर आईं. बढ़ते वजन को लेकर एक्ट्रेस ने अपना दर्द जाहिर किया. वहीं सलमान खान ने रूल तोड़ने के लिए अभिषेक बजाज की क्लास लगाई.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Nov 2025 11:02 PM (IST)
'बिग बॉस 19' में आज 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने घरवालों की जमकर क्लास लगाई. सलमान खान ने अशनूर कौर की बॉडी शेमिंग करने के लिए तान्या मित्तल और नीलम गिरी को खूब खरी-खोटी सुनाई. इस दौरान अशनूर का अपने बढ़ते वजन पर दर्द छलका. वहीं होस्ट ने कैप्टेंसी के दौरान मृदुल तिवारी को सही फैसले ना लेने के लिए डांट भी लगाई.

'वीकेंड का वार' में सलमान खान अशनूर के वजन पर कमेंट करने के लिए तान्या और नीलम को डांटते हैं. इस पर अशनूर अपने बढ़ते वजन को लेकर इमोशनल दिखाई देती हैं. वो बताती हैं कि वो 14 साल की उम्र से अपना वजन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं. हालांकि हॉर्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनका वजन बढ़ जाता है.

बढ़ते वजन को लेकर इमोशनल हुईं अशनूर कौर
अशनूर कौर आंखों में आंसू लिए कहती हैं- 'मैं बस एक बात शेयर करना चाहती हूं और ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है. एक टीनेजर के तौर पर मैंने बॉडी इशूज झेले हैं और ये मैंने कभी शेयर नहीं किया है. मेरा हमेशा से हॉर्मोनल इंबैलेंस रहा है और स्ट्रेसफुल सिचुएशन में मेरी बॉडी हमेशा ब्लोटअप होती है. जब मैं छोटी थी तो मैंने कई चीजें ट्राय की हैं. एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जब मुझे ईटिंग डिसऑर्डर (Eating Disorder) हो गए थे. मैं नहीं खाती थी, भूखी रहती थी.'

अशनूर आगे कहती हैं- 'यहां (बिग बॉस के घर में) आने से पहले मैंने 9 किलो वजन घटाया है. लेकिन यहां आकर मेरी बॉडी फिर से ब्लोटअप हो गई है. क्योकिं स्ट्रेसफुल माहौल में कुछ लोग पतले हो जाते हैं और कुछ लोग गेन कर लेते हैं.'

रूल तोड़ने पर घिरे अशनूर-अभिषेक
सलमान खान अशनूर कौर और अभिषेक बजाज पर 'बिग बॉस 19' का रूल तोड़ने पर भड़कते दिखाई देते हैं. सलमान रूल तोड़ने के बाद अभिषेक के एटीट्यूड से भरे रवैये को लेकर भी उनसे सवाल करते हैं. इसके बाद सलमान मृदुल से कहते हैं कि अगर वो अभिषेक और अशनूर को नहीं बचाते, तो घर के 9 सदस्य एक साथ नॉमिनेट नहीं होते. उनके एक गलत फैसले की वजह से घर के 9 सदस्यों पर एविक्शन की तलवार लटक रही है.

शहबाज बदेशा पर बरसे सलमान खान
'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने फुटेज के लिए दिवंगत एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का नाम इस्तेमाल करने पर शहबाज बदेशा को भी फटकार लगाई. सलमान ने आगे ये भी कहा कि वो ये दावा ना करें कि वो उन्हें अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो शहबाज से एक या दो बार ही मिले हैं. 

बढ़ते वजन की वजह से भूखी रहने लगी थीं अशनूर
अशनूर प्रणित मोरे से अपने बढ़ते वजन को लेकर बात करती हैं. वो कहती हैं- 'टीनेज में हर किसी की बॉडी फलकचुएट होती है और कैमरे पर आप और ज्यादा दिखते हो. कैमरे पर आपके कम से कम 10-15 किलो ज्यादा दिखते हैं. वो तो अलग स्ट्रेस था ही. एक वक्त ऐसा आ गया था जब मैं सिर्फ पानी पी रही थी, भूखी रह रही थी. मुझे पसंद नहीं आता था कि मैं शीशे में कैसी दिखती थी. इस लेवल तक हो गया था कि मैंने स्लीव्लेस पहनना बंद कर दिया था. मैं दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाती थी, ये सोचकर कि मैं अच्छी नहीं दिख रही.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Nov 2025 10:28 PM (IST)
Weekend Ka Vaar Ashnoor Kaur SALMAN KHAN Bigg Boss 19
