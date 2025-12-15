तान्या मित्तल का घर पर हुआ जोरदार स्वागत, गले लगकर खूब बहाएं आंसू

तान्या मित्तल भले ही ‘बिग बॉस 19’ की ट्रॉफी नहीं जीत पाईं, लेकिन वह पूरे सीजन की सबसे बड़ी इंटरनेट सेंसेशन बन गई हैं. अपनी लाइफस्टाइल और दौलत के बड़े-बड़े दावों के कारण वह हमेशा सुर्खियों में रहीं और फैंस की सबसे फेमस कंटेस्टेंट भी बनीं. शो के दौरान तान्या अक्सर अपने घर-परिवार और दौलत का जिक्र करती नजर आईं.

घर के बाहर उनके जीवन को लेकर काफी खोजबीन हुई, लेकिन अब जब वह अपने घर पहुंचीं, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं. तान्या का घर पर शानदार स्वागत किया गया, घर के बाहर महंगी कारों की लंबी कतारें देखी गईं, और अंदर उनका सेलिब्रेशन भी शानदार रहा.

तान्या मित्तल पहुंचीं अपने घर

दरअसल, अब तान्या मित्तल अपने घर ग्वालियर पहुंच गईं है और उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है. तान्या मित्तल का उनके घर पर जोरदार स्वागत किया गया है. घर को फूलों से सजाया गया है, वीडियो में तान्या मित्तल के आस पास बहुत से लोग नजर आ रहें हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तान्या अपने मामाजी को गले लगाते हुए खूब आंसू बहा रहीं हैं.

रोते हुए तान्या कह रहीं हैं, 'मैंने आपका नाम नहीं लिया, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, ताकी आपके बारे में कोई कुछ नहीं बोले'. इसके बाद बाकी घरवाले उन्हें चुप कराते हैं और कहते हैं कि आप विनर हो. तान्या मित्तल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मैं घर पर हूं.' इसके साथ उन्होंने नो नजर वाला इमोजी लगाया. तान्या मित्तल का ये वीडियो देख उनके फैंस भी इमोशनल हो गए हैं, और वे उन्हें ढेर सारा प्यार भेज रहे हैं.



फैमिली के साथ कर रही एंजॉय

वहीं, तान्या मित्तल ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ ‘बिग बॉस 19’ के फिनाले का मज़ा लेते नजर आ रही हैं. उनके इस वीडियो पर फैंस का जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिल रहा है और लोग उनकी स्टाइल और अंदाज़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया है.

तान्या मित्तल का पहला प्रोजेक्ट

बिग बॉस से बाहर आते ही तान्या को अपना पहला एक्टिंग असाइनमेंट और एक ऐड फिल्म भी मिल गई है. इन्फ्लुएंसर से रियलिटी स्टार बनीं तान्या एक सैलून सर्विस ब्रांड के ऐड में नजर आईं, जिसमें उन्होंने ब्रांड की कोरियाई ब्यूटी सर्विस का प्रचार किया. ऐड में तान्या गुलाबी साड़ी में लिपटी हुई हैं.

वहीं खबरों के मुताबिक, शो में उनकी लोकप्रियता ने उनके लिए दूसरे प्रोजेक्ट्स के दरवाजे भी खोल दिए हैं. एक एपिसोड के दौरान, एकता कपूर ने तान्या को शो के बाद मिलने के लिए कहा और उन्हें फ्यूचर के किसी प्रोजेक्ट में लेने की इच्छा जताई. हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है.