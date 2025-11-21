सलमान खान के विवादित शो बिग बॉस 19 में इन दिनों सभी कंटेसटेंट्स से मिलने एक-एक कर उनके घर वाले पहुंचे. ऐसे में घर में कभी खुशी तो कभी इमोशनल माहौल देखने को मिला.इस दौरान तान्या मित्तल से मिलने उनके भाई भी पहुंचे.इस दौरान तान्या अपने भाई से फैक्ट्रियों और किचन में लिफ्ट की बातें करती नजर आईं, जिसका प्रोमो खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल, लेटेस्ट प्रोमो में तान्या अपने भाई अमृतेश से शहबाज बदेशा की शिकायत करती हुई नजर आ रही हैं. इसी के साथ वो अपने भाई से कहती हैं कि शहबाज समेत पूरे घर को उनकी अमीरी वाली बातें गलत लगती हैं.तान्या मितल प्रोमो में शहबाज बादेशा की शिकायत अपने भाई से करती दिख रही हैं.

तान्या ने भाई से की शहबाज की शिकायत

तान्या कहती हैं,'मैं शहबाज को बुलाउंगी और उसे बताना हमारी सोलर और जनरेटर की फैक्ट्री है. उसे सब झूठ लगता है.'इसके जवाब में उनके भाई कहते हैं,'यार तान्या किसको प्रूफ करने में लगी हो, नौ लोग और जनता में बहुत अंतर है.एक आदमी को नहीं प्रूफ करेंगे, तो क्या हो जाएंगा.'

इसी बीच शहबाज वहां पहुंच जाते हैं. उन्हें तान्या अपने भाई के पास लेकर जाती हैं. तान्या के भाई शहबाज से कहते हैं'आप हमारे यहां आमंत्रित हैं, मैं आपका टिकट करवाऊंगा. आप आना हमारी हवेली पर.'इसके बाद तान्या भाई से पूछती हैं कि हमारी जनरेटर और सोलर वाली फैक्ट्री सच में हैं ना?

प्रणित मोरे ने किचन की लिफ्ट के बारे में पूछा

तान्या के भाई इस पर भी हामी भरते हैं.वहीं, बिग बॉस के लाइव चैनल से भी तान्या के भाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जहां वो प्रणित मोरे से घर में लगी लिफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं. दरअसल, तान्या ने बताया था कि उनके घर के किचन में लिफ्ट है, इस बात को सुन हर कोई हैरान हो गया था.

प्रणित ने तान्या के भाई से इस बारे में पूछा. तान्या के भाई ने कहा,'हमारी फैमिली और घर में कई लोग हैं, जिन्हें जरूरत है. ये सब बहुत नॉर्मल है क्योंकि 3-4 फ्लोर बनाएंगे तो लिफ्ट की जरूरत होती है. सभी ने लगाई है. हमारे सभी रिश्तेदारों के घर पर है.'

तान्या इस पर कहती हैं कि मैंने जब कहा था तो सबने मुझे रोस्ट किया था.प्रणित ने इस पर कहा कि अरे सभी के यहां नहीं होती है, इस बात को सुन हम सब शॉक्ड हो गए थे.इस बात को खत्म करते हुए तान्या के भाई ने कहा,'हमने घर में कई साल पहले ही लगा ली थी,कोई बड़ी बात नहीं है.'

