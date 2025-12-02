बिग बॉस 19 का फिनाले होने वाला है. 7 दिसंबर को फिनाले का सभी क बेसब्री से इंतजार है. फिनाले से एक हफ्ते पहले शहबाज बदेशा घर से बाहर हो गए हैं. शहबाज के एविक्शन से फैंस के साथ घरवाले भी चौंक गए थे. अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद शहबाज खूब मस्ती कर रहे हैं. शहबाज के शो से बाहर आने के बाद अमाल मलिक के पिता डब्बू मलिक ने एक पोस्ट शेयर किया था. जिस पर शहबाज ने ऐसा कमेंट कर दिया है कि हर किसी की हंसी छूट गई है.

बिग बॉस के घर में शहबाज और अमाल की दोस्ती बहुत पक्की हो गई थी. दोनों हर टास्क से लेकर प्लानिंग तक हर चीज में साथ नजर आते थे. शहबाज के घर से बाहर आने के बाद अमाल खूब रोए भी थे. अमाल के पिता के पोस्ट पर कमेंट कर शहबाज ने अपना मस्तीभरा अंदाज एक बार फिर से दिखा दिया है.

शहबाज ने दिया मजेदार जवाब

अमाल के पित डब्बू मलिक ने लिखा- शहबाज, तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे. गॉड ब्लेस यू. शहबाज ने इस पर अपने कॉमेडी भरे अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा- सर, मैं जिंदा हूं. शहबाज के इस कमेंट को देखने के बाद लोग खूब हंस रहे हैं. शहबाज के इस कमेंट के बाद डब्बू मलिक ने अपना पोस्ट तुरंत डिलीट कर दिया है.





बिग बॉस का फिनाले जितना करीब आ रहा है फैंस को इसे लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. फिनाले वीक में गौरव खन्ना, अमाल मलिक, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल, फरहाना भट और मालती ने अपनी जगह बनाई है. गौरव खन्ना टिकट टू फिनाले से सीधे फिनाले में पहुंच चुके हैं. अब देखना होगा टॉप 5 में बाकी कौन से सदस्य अपनी जगह बना पाते हैं. शो की ट्रॉफी किसे मिलने वाली है वो 7 दिसंबर को पता चल जाएगा.

