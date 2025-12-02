Tere Ishk Mein BO Day 4: मंडे को भी छाया ‘तेरे इश्क में’ का भौकाल, बनी साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म, जानें- कलेक्शन
Tere Ishk Mein BO Day 4: कृति सेनन और धनुष की ‘तेरे इश्क में’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने चौथे दिन भी धमाल मचा दिया है.
कृति सेनन और धनुष स्टारिंग रोमांटिक ड्रामा ‘तेरे इश्क में’ 28 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इस मूवी को आनंद एल. राय ने डायरेक्ट किया है और इसे दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म को मिल रहे पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ का असर बॉक्स ऑफिस पर भी देखने को मिला. इसी के साथ इसकी शुरुआत तो शानदार रही वहीं इसका ओपनिंग वीकेंड भी कमाल का रहा. चलिए यहां जान लेते हैं इस फिल्म ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को कितना कलेक्शन किया है?
‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
आनंद एल राय की ‘तेरे इश्क में’ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्ट्रॉन्ग बनी हुई है. एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड के बाद, इस फिल्म ने पहले सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ बनाए रखी है. बता दें कि ‘तेरे इश्क में’ ने 16 करोड़ की शानदार ओपनिंग की थी. तब से ये फिल्म टिकट काउंटर पर तेज़ी से दौड़ रही है और इसने दूसरे दिन 6.25 फीसदी की बढ़त दिखाते हुए 17 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं तीसरे दिन इस फिल्म ने 11.76 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 19 करोड़ की कमाई की है.
- वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को 7.16 करोड़ की कमाई की है.
- इसी के साथ ‘तेरे इश्क में’ की चार दिनों की कुल कमाई अब 59.16 करोड़ रुपये हो गई है.
‘तेरे इश्क में’ बनी साल की पांचवी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म
‘तेरे इश्क में’ ने रिलीज के चौथे दिन यानी मंडे को भी शानदार कमाई की है. हालांकि इसके कलेक्शन में गिरावट भी दर्ज की गई है बावजूद इसके ये फिल्म परम सुंदरी (54.85 करोड़), मेट्रो इन डिनो (56.3 करोड़), और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (57.48 करोड़) को भी मात देकर साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बन गई है.
ये हैं 2025 की टॉप 10 बॉलीवुड रोमांटिक फिल्में (इंडिया नेट कलेक्शन)
- सैयारा: 337.69 करोड़
- दे दे प्यार दे 2: 86.80 करोड़
- एक दीवाने की दीवानियत: 85.78 करोड़
- भूल चूक माफ़: 74.81 करोड़
- ‘तेरे इश्क में’: 59.16 करोड़
- सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी: 57.48 करोड़
- मेट्रो इन डिनो: 56.3 करोड़
- परम सुंदरी: 54.85 करोड़
- धड़क 2: 24.24 करोड़
- मेरे हस्बैंड की बीवी: 12.25 करोड़
‘तेरे इश्क में’ के बारे में
यह फ़िल्म मुक्ति (कृति सनोन) और शंकर (धनुष) की उथल-पुथल भरी लव स्टोरी पर आधारित है. उनका रिश्ता एक यंग, पैशनेट रोमांस से शुरू होता है, लेकिन किस्मत एक बुरा मोड़ लेती है, जिससे ये लवर अलग हो जाते हैं. शंकर का दिल टूटना उसे गुस्से और तबाही के रास्ते पर ले जाता है, जिससे कहानी जुनून, दर्द और नतीजों की एक गहरी कहानी बन जाती है. आनंद एल राय की सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग, जो इमोशन और रियलिज़्म पर आधारित है, ए आर रहमान के म्यूज़िक और लीड एक्टर्स की शानदार परफॉर्मेंस के साथ मिलकर, 'तेरे इश्क़ में' को दर्शकों के लिए एक खास सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाती है.
