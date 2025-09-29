सलमान खान ने जाह्नवी कपूर से बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया को लेकर किया सवाल, एक्ट्रेस ने यूं किया रिएक्ट
जाह्नवी कपूर शिखर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. हाल ही में सलमान खान ने जाह्नवी कपूर से इसके बारे में बात की. जाह्नवी को बिग बॉस 19 में देखा गया था.
बिग बॉस 19 का वीकेंड का वार काफी इमोशन्स से भरा रहा. आवेज दरबार शो से बाहर हो गए हैं. वीकेंड के वार में जाह्नवी कपूर, वरुण धवन पहुंचे थे. वो यहां अपनी अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को प्रमोट करने पहुंचे थे. इस दौरान सभी ने खूब मस्ती की. सलमान खान और जाह्नवी कपूर का भी बॉन्ड देखने को मिला.
शो में सलमान ने जाह्नवी से मस्ती करते हुए शिखर पहाड़िया के बारे में पूछा. दरअसल, वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म के बारे में बात कर रहे थे और बता रहे थे कि मूवी में कैसे सभी का दिल टूटता है. इसी बीच सलमान खान जाह्नवी से उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं.
सलमान खान ने की जाह्नवी संग मस्ती
वरुण कहते हैं- आज के समय में लोगों ने सिचुएशनशिप इंट्रोड्यूस कर दी है. इस पर सलमान कहते हैं- अगर लोग खुद को ऐसी चीजों में पाते हैं तो जाह्नवी जरुर शिखर पर होंगी. सब ठीक है ना शिखर पर? कोई चीज की कमी तो नहीं है ना? तो इस पर जाह्नवी कहती हैं- नहीं सर, कुछ भी मिसिंग नहीं है.
इसके बाद रोहित श्रॉफ और वरुण धवन हंसने लगते हैं. बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया लंबे समय से साथ में हैं. दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. जाह्नवी अब शिखर के बारे में खुलकर बातें भी करने लगी हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस बहुत पसंद करते हैं.
फिल्म सनी संस्कारी और तुलसी कुमारी की बात करें तो फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज होगी. फिल्म को शशांक खैतान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में वरुण धवन और जाह्नवी कपूर के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित श्रॉफ भी मुख्य किरदारों में हैं. फिल्म की कहानी इन चारों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म रिलीज से पहले ही इसके गाने चर्चा में बने हुए हैं. एक गाना भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने भी गाया है.
