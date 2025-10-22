हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिग बॉस 19: नेहल और बसीर के रिश्ते पर मालती ने उठाई उंगली, दोनों के बीच हुई जमकर बहस

बिग बॉस 19: नेहल और बसीर के रिश्ते पर मालती ने उठाई उंगली, दोनों के बीच हुई जमकर बहस

Bigg Boss 19 New Promo: 'बिग बॉस 19' में नेहल चूड़ासमा और बसीर अली के रिश्ते पर मालती ने सवाल उठा दिए हैं. इस पर दोनों के बीच जमकर बहस हुई. कई घरवालें भी इस बहस में कूद पड़े.

By : आईएएनएस | Updated at : 22 Oct 2025 09:11 PM (IST)
'बिग बॉस 19' दर्शकों को एंटरटेन करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा है. घरवाले कभी चम्मच तो कभी खाना बनाने को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन अब रिलेशनशिप को लेकर घर में घमासान हो गया है. नेहल और बसीर के रिश्ते पर कल तक हर कोई पीठ-पीछे उंगली उठा रहा था, लेकिन अब इसे लेकर मालती और नेहल के बीच आमने-सामने की लड़ाई हो गई है.

'बिग बॉस 19' के नए प्रोमो ने फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. प्रोमो में नेहल और बसीर के रिश्ते पर मालती उंगली उठाती नजर आती हैं. वो कहती हैं- 'तुम दोनों हो कौन, दोस्त हो या उससे ज्यादा.' ऐसे में नेहल और बसीर दोनों भड़क जाते हैं और कहते हैं- 'तुम होती कौन हो, हमारे रिश्ते पर बात करने वाली, क्या तुम रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो?' लेकिन मालती का कहना है कि वो घर का हिस्सा हैं और उन्हें ये जानने का पूरा हक है.

 
 
 
 
 
'बिग बॉस 19' में रिश्तों में हुआ झगड़ा 
इस दौरान नेहल और मालती के बीच काफी बहस होती है और नेहल मालती को 'डिस्गस्टिंग वुमन' कहती हैं. इसके अलावा शो में नेहल और फरहाना की दोस्ती भी टूट गई है. फरहाना ने नेहल से साफ कर दिया है कि वो उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं. वो नेहल से कहती हैं- 'मुझे लगता है कि अब आगे चीजें वैसी नहीं चल पाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए कुछ करो और मुझे प्राथमिकता दो, तो चीजों को यहीं खत्म करते हैं.' फरहाना की बात सुनकर नेहल का दिल टूट गया है.

'बिग बॉस 19' में नया कैप्टन और नॉमिनेशन टास्क तैयार
नेहल और फरहाना की दोस्ती शो में पहले दिन से देखी जा रही है, और बसीर के आने के बाद दोनों की अचानक दोस्ती टूट गई. प्रोमो में बसीर नेहल को शांत करा रहे हैं और उनका कहना है कि वो फरहाना है और उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती. सोशल मीडिया पर 'बिग बॉस 19' के नए कैप्टन को लेकर भी बज बना हुआ है. कहा जा रहा है कि शो में जल्द ही मृदुल तिवारी घर की कमान संभालने वाले हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है.

इसके अलावा, घर में नॉमिनेशन टास्क भी रखा गया है, जिसमें भूतिया सेट के साथ बंद लॉकर में घरवालों की किस्मत बंद है. शो में सभी घरवाले नॉमिनेशन के लिए वोटिंग करने वाले हैं. 

Published at : 22 Oct 2025 08:50 PM (IST)
Bigg Boss 19 Nehal Basir
