करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल' के अपकमिंग एपिसोड में फिल्म मेकर करण जौहर नजर आएंगे. उनके साथ एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी दिखाई देंगी. इस दौरान करण अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासा करने वाले हैं. जिसे सुनकर जाह्नवी भी हैरान रह जाएंगी. फिल्म मेकर ने शो पर बता दिया है कि उन्होंने किस उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोई थी.

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूथ ओर लाय के दौरान जाह्ववी कपूर ने करण जौहर से कहा- 'हमें अपने बारे में एक शर्मनाक सच बताए और एक झूठ बताए.' फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा सच है. इस पर करण ने कहा- 'मैंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और मैं तुम्हारे ही परिवार के एक सदस्य के साथ इंटीमेटली इंवॉल्व रहा हूं.'

करण जौहर के खुलासे ने जाह्नवी को किया हैरान

करण जौहर की ये बात सुनते ही जाह्नवी कपूर हैरान रह जाती हैं. वहीं ट्विंकल खन्ना और काजोल हंसने लगते हैं. इसके बाद करण जौहर बताते हैं कि ये सच है कि उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी. उन्होंने जाह्ववी से कहा- 'मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इंटीमेटली इंवॉल्व नहीं रहा हूं. हालांकि ये सोच मेरे मन में एक-दो बार आई है.'

'शिखर घोड़े पर बहुत अच्छा लगता है'

इस दौरान काजोल और ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर से अक्षय कुमार, अजय देवगन और शिखर पहाड़िया और वीर पहाड़िया को सेक्स अपील के बेस पर रैंक करने के लिए कहा. इस दौरान जाह्नवी ने कहा-' क्या मैं बस इतना कह सकती हूं कि शिखर घोड़े पर बहुत अच्छा लगता है. मुझे याद है जब शिखर पोलो खेल रहा था और रणवीर मेरे साथ खड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि वो घोड़े पर बहुत अच्छे लगते हैं. और मैंने कहा कि हां.'

इसके बाद करण जौहर कहते हैं- 'मैं शिखर को इस घोड़े पर देखकर सेक्स अपील के हिसाब से रैंक करने की कोशिश कर रहा हूं. अक्षय, अजय, मैं इन दोनों भाइयों को तीसरे नंबर पर रखूंगा. वो मेरे सामने ही पले-बढ़े हैं, आप जानते ही हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहते हैं.'