करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?

करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'

करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'

Karan Johar On His Virginity: 'टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल' में करण जौहर ने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी वर्जिनिटी किस उम्र में खोई थी. उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसा भी कहा जिसने जाह्नवी के होश उड़ा दिए.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 22 Oct 2025 08:02 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विथ काजोल एंड ट्विंकल' के अपकमिंग एपिसोड में फिल्म मेकर करण जौहर नजर आएंगे. उनके साथ एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर भी दिखाई देंगी. इस दौरान करण अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर शॉकिंग खुलासा करने वाले हैं. जिसे सुनकर जाह्नवी भी हैरान रह जाएंगी. फिल्म मेकर ने शो पर बता दिया है कि उन्होंने किस उम्र में अपनी वर्जिनिटी खोई थी.

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूथ ओर लाय के दौरान जाह्ववी कपूर ने करण जौहर से कहा- 'हमें अपने बारे में एक शर्मनाक सच बताए और एक झूठ बताए.' फिर हम अंदाजा लगाएंगे कि कौन सा सच है. इस पर करण ने कहा- 'मैंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी और मैं तुम्हारे ही परिवार के एक सदस्य के साथ इंटीमेटली इंवॉल्व रहा हूं.'

करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था

करण जौहर के खुलासे ने जाह्नवी को किया हैरान
करण जौहर की ये बात सुनते ही जाह्नवी कपूर हैरान रह जाती हैं. वहीं ट्विंकल खन्ना और काजोल हंसने लगते हैं. इसके बाद करण जौहर बताते हैं कि ये सच है कि उन्होंने 26 साल की उम्र में अपनी वर्जिनिटी खो दी थी. उन्होंने जाह्ववी से कहा- 'मैं उस पार्टी में देर से पहुंचा था और मैं तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ इंटीमेटली इंवॉल्व नहीं रहा हूं. हालांकि ये सोच मेरे मन में एक-दो बार आई है.'

'शिखर घोड़े पर बहुत अच्छा लगता है'
इस दौरान काजोल और ट्विंकल खन्ना ने करण जौहर से अक्षय कुमार, अजय देवगन और शिखर पहाड़िया और वीर पहाड़िया को सेक्स अपील के बेस पर रैंक करने के लिए कहा. इस दौरान जाह्नवी ने कहा-' क्या मैं बस इतना कह सकती हूं कि शिखर घोड़े पर बहुत अच्छा लगता है. मुझे याद है जब शिखर पोलो खेल रहा था और रणवीर मेरे साथ खड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि वो घोड़े पर बहुत अच्छे लगते हैं. और मैंने कहा कि हां.'

इसके बाद करण जौहर कहते हैं- 'मैं शिखर को इस घोड़े पर देखकर सेक्स अपील के हिसाब से रैंक करने की कोशिश कर रहा हूं. अक्षय, अजय, मैं इन दोनों भाइयों को तीसरे नंबर पर रखूंगा. वो मेरे सामने ही पले-बढ़े हैं, आप जानते ही हैं, वो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहते हैं.'

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 22 Oct 2025 07:54 PM (IST)
