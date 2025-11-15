बिग बॉस 19 का आखिरी वीकेंड का वार सभी के लिए चौंकाने वाला रहा था क्योंकि डबल एविक्शन में नीलम गिरी और अभिषेक बजाज दोनों को सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले इस रियलिटी शो से बाहर कर दिया गया था. एविक्शन के बाद, नीलम ने कई इंटरव्यू दिए. इस दौरान उन्होंने बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की और कई खुलासे भी किए.

क्या अमाल के लिए तान्या के मन में हैं फीलिंग्स?

बता दें कि स्क्रीन के साथ बातचीत में, नीलम से पूछा गया कि क्या तान्या के मन में अमाल मलिक के लिए कोई फीलिंग्स हैं, क्योंकि उनका रिश्ता बिग बॉस 19 की सबसे खास बातों में से एक है. इस पर नीलम गिरी ने कहा, "अमाल बहुत अच्छा लड़का है. हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ. वह स्ट्रॉन्ग है. उसकी आपस में अच्छी बनती है और वह गेम बहुत अच्छे से खेल रहा है. तान्या ने मुझे कभी नहीं बताया कि वह अमाल के लिए क्या महसूस करती है, लेकिन नेचर से ही वह बहुत केयरिंग है, और कभी-कभी वह हद से ज़्यादा कर देती है. मैंने उसे समझाया भी था कि वह एक दायरा बनाए रखे, लेकिन उसने एक न सुनी. मुझे नहीं लगता कि उसके मन में अमाल के लिए कोई फीलिंग्स थी, वह बस उसे अपना आइडियल मानती थी."

तान्या संग अपनी दोस्ती को लेकर नीलम ने क्या कहा?

तान्या के साथ अपनी दोस्ती के बारे में नीलम ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि तान्या की दोस्ती ने मेरे खेल में कोई बाधा डाली. मैं उसे एक सच्ची दोस्त मानती हूं. उसने अपने कंफर्ट के मुताबिक खेल खेला होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी दोस्ती ने एक-दूसरे के खेल पर कोई असर डाला था... उस घर में, जब आपकी दोस्ती गहरी हो जाती है, तो हर कोई एक कहानी गढ़ता है. वे आपको साइडकिक या कायर कहते हैं, और गपशप तेज़ी से फैलती है. जब उन्होंने मुझे साइडकिक कहा, तो मुझे ज़्यादा फ़र्क़ नहीं पड़ा. मैं तो बस परवाह कर रही थी."

तान्या के अपनी प्रॉपर्टी के लिए किए गए दावों पर क्या बोलीं नीलम?

नीलम ने तान्या द्वारा अपनी संपत्ति के बारे में किए गए कई दावों पर भी बात की कहा, "जब तान्या ने ये दावे किए, तब मैंने उसे कभी प्रोत्साहित नहीं किया, यहां तक कि उसकी कॉफ़ी पीने की आदत के बारे में बातचीत के दौरान भी नहीं, जहां उसने कहा था कि वह सिर्फ़ ताजमहल के सामने कॉफ़ी पीने के लिए तीन घंटे आगरा जाती है."

नील आगे बोलीं, "मैंने उससे कहा कि वह मुझसे दोस्ती खत्म कर दे, क्योंकि मैं उसकी बातें सुनकर चिढ़ गई थी, लेकिन इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा था, इसलिए मेरे लिए उससे दूरी बनाने की कोई वजह नहीं थी, एक दोस्त के तौर पर, तान्या बहुत अच्छी है. इसके अलावा, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि उसके पास कितना पैसा है या उसके पास क्या है. अगर उसके पास उतना पैसा है जितना वह दावा करती है, तो उसके लिए अच्छा है."