सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 इन दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है. शो के सभी कंटेस्टेंट खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं. इसी बीच गौरव खन्ना को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो गेम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं. वो गेम से लगातार गायब दिख रहे हैं.

सिर्फ शो के कंटेस्टेंट को ही नहीं बल्कि टीवी सेलेब्स को भी ऐसा ही लगने लगा है. अब हाल ही में एक टीवी एक्ट्रेस ने ऐसा ही कुछ कह दिया है. लेकिन उन्हें गौरव के खिलाफ बोलना भारी पड़ गया है. लोगों ने इस हसीना को खरी-खोटी सुनना शुरू कर दिया है.

हुनर ने कही ये बात

दरअसल, वो एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि हुनर हाले हैं, जो हाल ही में एक इवेंट में पहुंची थीं. हुनर से इस इवेंट में गौरव खन्ना के बारे में सवाल किया गया. हुनर ने ऐसे में गौरव के बारे में बात करते हुए कहा कि पता नहीं वो बिग बॉस के घर में क्या कर रहा है. टास्क में वो हिस्सा तक नहीं लेता.

View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan)

बिग बॉस में जाकर वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि उनके टॉप 2 कंटेस्टेंट कुनिका और अशनूर कौर हैं. हुनर ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि विनर इन्हीं में से किसी को बनना चाहिए. हुनर की इस बात को सुन लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

यूजर्स ने उड़ाई हुनर की धज्जियां

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा,'बड़ा स्टार है गौरव खन्ना और ये उसके दम पर कुछ देर के लिए कैमरे के आगे दिखने की कोशिश कर रही है.' दूसरे ने कहा,'तू है कौन..इतना ही नहीं एक यूजर का तो ये भी कहना है कि गौरव हुनर के नाम पर पॉपुलर होने की कोशिश कर रही हैं.

ये भी पढ़ें:-'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के अंगद की Ex गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, 5 साल थी बड़ी, अब कर रही है शादी की तैयारी