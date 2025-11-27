हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19 Finale Date: कब होगा बिग बॉस का फिनाले? किन कंटेस्टेंट ने बनाई टॉप में अपनी जगह

Bigg Boss 19 Finale Date: कब होगा बिग बॉस का फिनाले? किन कंटेस्टेंट ने बनाई टॉप में अपनी जगह

Bigg Boss 19 Finale Date: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब कुछ दिन ही बचे हैं. आइए आपको बताते हैं कि किस दिन शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 27 Nov 2025 11:07 AM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब खत्म होने जा रहा है. शो का ये सीजन फुल लड़ाई से भरा रहा है. हर वीकेंड का वार में सलमान खान किसी न किसी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते थे. शो में टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है जिसे जीतकर गौरव खन्ना डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गए हैं. अब शो को खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रैंड फिनाले कब होने वाला है.

कब है बिग बॉस 19 का फिनाले

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को इस बार कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है. ये शो अपने निर्धारित समय पर ही खत्म हो रहा है. फिनाले में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट खूब मेहनत कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

कहां देख सकते हैं फिनाले

बिग बॉस इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आया है. शो पहले जियोहॉटस्टार पर आता है और उसके बाद टीवी पर कलर्स चैनल पर टेलिकास्ट होता है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिनाले में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. अब ये देखना होगा कि विनर का नाम दोनों जगह पर साथ में अनाउंस होता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे पहले रिवील कर दिया जाएगा.

किसे मिली टिकट टू फिनाले

टिकट टू फिनाले टास्क के लिए चार कंटेस्टेंट आगे बढ़ पाए थे. जिसमें गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट शामिल थीं. बाकी तीनों को हराकर गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है और वो सीधे फिनाले में पहुंच गए हैं. अब देखना होगा गौरव के साथ फिनाल में और कौन टॉप 4 कंटेस्टेंट होने वाले हैं. शो में इस समय गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, मालती चहल, फरहाना भट, तान्या मित्तल और शहबाज बचे हैं. इस हफ्ते कौन घर से बाहर होता है ये देखना दिलचस्प होगा.

ये भी पढ़ें: स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कास्ट ने ली इतनी तगड़ी फीस, मिली बॉबी ब्राउन नहीं ये एक्टर है हाईएस्ट पेड

Published at : 27 Nov 2025 11:01 AM (IST)
Tags :
Gaurav Khanna SALMAN KHAN Bigg Boss 19 Bigg Boss 19 Finale
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
इंडिया
India Slams Pakistan: राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
Advertisement

वीडियोज

Delhi के द्वारका में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, भाऊ गैंग का 25,000 इनामी शूटर गिरफ्तार
Top News: आज की बड़ी खबरें | White House | bihar Election | West bengal | SIR Controversy
Bengal Election 2026: बिहार मॉडल से बंगाल फतह! | Amit Shah | Bihar News | Namaste Bharat
SIR Controversy: पश्चिम बंगाल में 26 लाख फर्जी वोटर्स? EC का बड़ा दावा | Mamata Banerjee
UP News: धमकी भरे डायलॉग के साथ माफिया Atiq Ahmed के छोटे बेटे का Video Viral | ABP News | Up police
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Watch: धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
धुआं-धुआं हांगकांग, 7 गगनचुंबी इमारतों में भीषण आग ने 44 को मार डाला, डरावने वीडियो आए सामने
बिहार
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
बिहार में सरकार बनते ही सत्ता पक्ष विधायकों को तोड़ने में जुटा? इस पार्टी के दावे से खलबली
इंडिया
India Slams Pakistan: राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
राम मंदिर पर फहराई ध्वजा तो औकात से ज्यादा बोल गया पाकिस्तान, भारत ने अक्ल ठिकाने लगा दी, जानें क्या कहा
क्रिकेट
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले 5 गेंदबाज, लिस्ट में एक ही देश के 4 खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कास्ट ने ली इतनी तगड़ी फीस, मिली बॉबी ब्राउन नहीं ये एक्टर है हाईएस्ट पेड
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कास्ट ने ली इतनी तगड़ी फीस, मिली बॉबी ब्राउन नहीं ये एक्टर है हाईएस्ट पेड
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
लाइफस्टाइल
Wedding Season Special: दोस्त या रिश्तेदार की हल्दी हो तो पोस्ट करें ये बेस्ट कैप्शन और मैसेज, सोशल मीडिया पर छा जाएंगे आप
दोस्त या रिश्तेदार की हल्दी हो तो पोस्ट करें ये बेस्ट कैप्शन और मैसेज, सोशल मीडिया पर छा जाएंगे आप
ट्रेंडिंग
रैपिडो चलाकर एक करोड़ के फ्लैट की ईएमआई भर रहा शख्स, वीडियो शेयर कर दोस्त ने किया खुलासा- यूजर्स हैरान
रैपिडो चलाकर एक करोड़ के फ्लैट की ईएमआई भर रहा शख्स, वीडियो शेयर कर दोस्त ने किया खुलासा- यूजर्स हैरान
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget