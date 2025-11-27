सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 अब खत्म होने जा रहा है. शो का ये सीजन फुल लड़ाई से भरा रहा है. हर वीकेंड का वार में सलमान खान किसी न किसी कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते थे. शो में टिकट टू फिनाले टास्क चल रहा है जिसे जीतकर गौरव खन्ना डायरेक्ट फिनाले में पहुंच गए हैं. अब शो को खत्म होने में कुछ दिन बचे हैं तो आइए आपको बताते हैं कि ग्रैंड फिनाले कब होने वाला है.

कब है बिग बॉस 19 का फिनाले

सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को इस बार कोई एक्सटेंशन नहीं मिली है. ये शो अपने निर्धारित समय पर ही खत्म हो रहा है. फिनाले में पहुंचने के लिए कंटेस्टेंट खूब मेहनत कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को होने वाला है.

कहां देख सकते हैं फिनाले

बिग बॉस इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आया है. शो पहले जियोहॉटस्टार पर आता है और उसके बाद टीवी पर कलर्स चैनल पर टेलिकास्ट होता है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिनाले में भी कुछ ऐसे ही होने वाला है. अब ये देखना होगा कि विनर का नाम दोनों जगह पर साथ में अनाउंस होता है या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसे पहले रिवील कर दिया जाएगा.

किसे मिली टिकट टू फिनाले

टिकट टू फिनाले टास्क के लिए चार कंटेस्टेंट आगे बढ़ पाए थे. जिसमें गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे और फरहाना भट शामिल थीं. बाकी तीनों को हराकर गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत लिया है और वो सीधे फिनाले में पहुंच गए हैं. अब देखना होगा गौरव के साथ फिनाल में और कौन टॉप 4 कंटेस्टेंट होने वाले हैं. शो में इस समय गौरव खन्ना, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, अमाल मलिक, मालती चहल, फरहाना भट, तान्या मित्तल और शहबाज बचे हैं. इस हफ्ते कौन घर से बाहर होता है ये देखना दिलचस्प होगा.

