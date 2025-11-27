स्ट्रेंजर थिंग्स 5 की कास्ट ने ली इतनी तगड़ी फीस, मिली बॉबी ब्राउन नहीं ये एक्टर है हाईएस्ट पेड
Stranger Things 5 Cast Salary: स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां सीजन 27 नवंबर को रिलीज होने वाला है. आइए जानते हैं इस शो की कास्ट ने कितनी फीस ली है.
पॉपुलर साई-फाई शो स्ट्रेंजर थिंग्स का पांचवां और फाइनल सीजन 27 नवंबर को रिलीज होने वाला है. इस शो का पहला सीजन 2016 में रिलीज हुई था और ये शो ग्लोबल हिट हो गया था और अब शो 5वें सीजन तक पहुंच गया है. शो में में मिली बॉबी ब्राउन, Caleb McLaughlin और सैडी सिंक जैसे स्टार्स हैं. आइए जाने हैं सीरीज के लिए फैंस ने कितनी फीस ली है.
स्ट्रेंजर थिंग्स 5 का हाईएस्ट पेड़ एक्टर कौन?
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर विनोना राइडर और डेविड हार्बर स्ट्रेंजर थिंग्स के हाईएस्ट पेड़ एक्टर्स हैं. ये दोनों सीजन 1 से ही सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर रहे हैं. सीजन 5 के लिए विनोना और डेविड ने हर एपिसोड के लिए 10 करोड़ से ज्यादा फीस चार्ज की है.
वहीं पहले खबरें थीं कि मिली बॉबी ब्राउन शो की हाईएस्ट पेड़ एक्ट्रेस हैं. हालांकि, उन्होंने प्रति एपिसोड 2.6 करोड़ चार्ज किया है. तो इस हिसाब से वो हाइईस्ट पेड़ एक्ट्रेस नहीं हैं. शो में वो Eleven का रोल प्ले कर रही हैं.
इलेवन के ग्रुप ने ली इतनी फीस
शो में इलेवन का एक फ्रेंड्स ग्रुप है. उन दोस्तों में एक्टर सैडी सिंक, फिन वोल्फहार्ड, गैटन मैटाराज़ो, कैलेब मैकलॉघलिन और नोआ श्नैप शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सभी एक्टर्स को उनके रोल के लिए बराबर फीस दी गई है. रिपोर्ट्स की मानें, तो इन एक्टर्स ने पूरे सीजहाहाइन 5 के लिए लगभग 60 करोड़ के आसपास फीस ली है.
नतालिया डायर, जो कीरी, चार्ली हीटन और माया हॉक की फीस
शो में नतालिया डायर, जो कीरी, चार्ली हीटन और माया हॉक भी नजर आए हैं. शो के पहले सीजन में इन एक्टर्स ने सपोर्टिंग कास्ट के तौर पर शुरुआत की थी. लेकिन धीरे-धीरे वो मेन कास्ट बन गए. रिपोर्ट के मुताबिक, नतालिया डायर, जो कीरी, चार्ली हीटन और माया हॉक ने पहले सीजन में हर एपिसोड के लिए साढ़े 6 करोड़ के आसपास चार्ज किए थे. सीजन 5 के लिए लगभग 53 करोड़ के आसपास चार्ज किए हैं.
