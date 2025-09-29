हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन'मैं क्या उसे थप्पड़ मारूं', फरहाना ने कुनिका को जमकर सुनाई खरी खोटी, वायरल हुआ वीडियो

'मैं क्या उसे थप्पड़ मारूं', फरहाना ने कुनिका को जमकर सुनाई खरी खोटी, वायरल हुआ वीडियो

Bigg Boss 19 Viral Video: ‘बिग बॉस 19’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें फरहाना और कुनिका सदानंद के बीच जमकर फाइट होती दिखाई दी.

By : सखी चौधरी | Updated at : 29 Sep 2025 08:53 PM (IST)


टीवी के सबसे विवादित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ के घर में इस वक्त काफी हंगामा मचा हुआ है. दरअसल शो का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर आया है. जिसमें फरहाना भट्ट और कुनिका सदानंद के बीच तीखी बहस होती नजर आई. दोनों ने एक-दूसरे को जमकर खरी-खोटी सुनाई. वीडियो पर अब यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.  

फरहाना-कुनिका का वीडियो हुआ वायरल

‘बिग बॉस 19’ के मेकर्स ने ये वीडियो जियो हॉटस्टर के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, ‘कुनिका और फरहाना की बहस ने बिग बॉस के घर का तापमान बढ़ा दिया.’ वीडियो में फरहाना और कुनिका के बीच तीखी बहस होती नजर आई. कुनिका कैप्टनसी को लेकर फरहाना पर तंज कसती हैं. जिसमें फरहाना उन्हें खुद की कैप्टनसी याद दिलाती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

एक-दूसरे पर जमकर बरसीं फरहाना-कुनिका

इसके बाद दोनों एक-दूसरे पर जमकर बरसती हैं. वहीं कुछ घरवालों दोनों को शांत कराते दिखे. तो अमाल, जीशान और शहबाज इस लड़ाई में फरहाना और कुनिका के मजे लेते हुए नजर आए. वीडियो पर अब यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई इसमें फरहाना को सपोर्ट करता दिखा, तो किसी ने कुनिका की साइड ली. कुछ लोग ने कहा, ‘कुनिका को घर से बाहर निकाल दो..’

8 सदस्य हुए नॉमिनेट

बता दें इस हफ्ते घर से नॉमिनेट होनो के लिए 8 सदस्यों का नाम सामने आया. जिसमें  अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी. इस हफ्ते घर का कैप्टन फरहाना भटट् बनी हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

आवेज हुए घर से बाहर

बीते दिन वीकेंड का वार हुआ. जिसमें सलमान खान ने घरवालों की खूब क्लास लगाई थी. घर में कई गेस्ट भी आए थे. इस हफ्ते घर से आवेज दरबाद बेघर हो गए हैं. इससे उनके फैंस काफी भड़के भी हुए हैं. इसके साथ ही आवेज की मां ने भी शो के मेकर्स को खूब फटकार लगाई.

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 29 Sep 2025 08:53 PM (IST)
Kunickaa Sadanand Bigg Boss 19
