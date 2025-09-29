एक्ट्रेस अनुषा दांडेकर का एक बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा का नाम लिए बिना उनपर भड़कती हुई नजर आई. साथ ही एक्ट्रेस ने उनपर कई गंभीर आरोप भी लगाए. अनुषा ने कहा, ‘उन्होंने डेटिंग ऐप के जरिए एक कैंपेन करवाया था, लेकिन बाद में वो इस ऐप का यूज दूसरी महिलाओं से मिलने के लिए करते थे’

अनुषा दांडेकर ने लगाई एक्स बॉयफ्रेंड को फटकार

दरअसल नवभारत टाइम्स और न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुषा का एक इंटरव्यू रेडिट पर वायरल हो रहा था. जिसमें वो कहती नजर आई कि, ‘उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को एक डेटिंग ऐप के जरिए एक कैंपेन शुरू करने में हेल्प की थी. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस ऐप का यूज लगातार कर रहे हैं. इसके जरिए वो दूसरी महिलाओं से जुड़ते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं. हालांकि अब ये इंटरव्यू अब उस पेज से डिलीट कर दिया गया है.





करण का नाम लिए बिना भड़कीं अनुषा

अनुषा ने इस इंटरव्यू में करण का नाम लिए बिना कहा, मुझे धोखा फील हुआ. जब मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहा है..’ बता दें कि इन आरोपों पर अभी तक करण ने कोई रिएक्शन नहीं दिए. कऱण और अनुषा करीब पांच साल तक रिश्ते में रहे थे. फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया.

View this post on Instagram A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

तेजस्वी संग रिश्ते में हैं करण कुंद्रा

अब करण कुंद्रा टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं. दोनों के प्यार के शुरुआत ‘बिग बॉस 15’ के घर में हुई थी. तब से दोनों एक-दूसरे संग रिश्ते में हैं. अब खबरें हैं कि दोनों एक ही साल में शादी करने वाले हैं. इनकी शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. दोनों हाल ही में एकसाथ ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर नजर आए थे.

