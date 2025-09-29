हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘पूरी मुंबई के साथ सो रहा..’, बिना नाम लिए एक्स करण कुंद्रा पर भड़कीं अनुषा दांडेकर, खूब सुनाई खरी खोटी

‘पूरी मुंबई के साथ सो रहा..’, बिना नाम लिए एक्स करण कुंद्रा पर भड़कीं अनुषा दांडेकर, खूब सुनाई खरी खोटी

Anusha Dandekar On Ex Boyfriend: एक्ट्रेस अनुषा दांडेकर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम लिए उन्हें फटकार लगाती हुई दिखाई दी. साथ ही एक्टर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए.

By : सखी चौधरी | Updated at : 29 Sep 2025 07:39 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस अनुषा दांडेकर का एक बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में हैं. जिसमें एक्ट्रेस अपने एक्स बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा का नाम लिए बिना उनपर भड़कती हुई नजर आई. साथ ही एक्ट्रेस ने उनपर कई गंभीर आरोप भी लगाए. अनुषा ने कहा, ‘उन्होंने डेटिंग ऐप के जरिए एक कैंपेन करवाया था, लेकिन बाद में वो इस ऐप का यूज दूसरी महिलाओं से मिलने के लिए करते थे’

अनुषा दांडेकर ने लगाई एक्स बॉयफ्रेंड को फटकार

दरअसल नवभारत टाइम्स और न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार अनुषा का एक इंटरव्यू रेडिट पर वायरल हो रहा था. जिसमें वो कहती नजर आई कि, ‘उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को एक डेटिंग ऐप के जरिए एक कैंपेन शुरू करने में हेल्प की थी. लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उस ऐप का यूज लगातार कर रहे हैं. इसके जरिए वो दूसरी महिलाओं से जुड़ते हैं और उनसे मुलाकात भी करते हैं. हालांकि अब ये इंटरव्यू अब उस पेज से डिलीट कर दिया गया है.  


‘पूरी मुंबई के साथ सो रहा..’, बिना नाम लिए एक्स करण कुंद्रा पर भड़कीं अनुषा दांडेकर, खूब सुनाई खरी खोटी

करण का नाम लिए बिना भड़कीं अनुषा

अनुषा ने इस इंटरव्यू में करण का नाम लिए बिना कहा, मुझे धोखा फील हुआ. जब मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो पूरी मुंबई के साथ सो रहा है..’ बता दें कि इन आरोपों पर अभी तक करण ने कोई रिएक्शन नहीं दिए. कऱण और अनुषा करीब पांच साल तक रिश्ते में रहे थे. फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Kundrra (@kkundrra)

तेजस्वी संग रिश्ते में हैं करण कुंद्रा

अब करण कुंद्रा टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश को डेट कर रहे हैं. दोनों के प्यार के शुरुआत  ‘बिग बॉस 15’ के घर में हुई थी. तब से दोनों एक-दूसरे संग रिश्ते में हैं. अब खबरें हैं कि दोनों एक ही साल में शादी करने वाले हैं. इनकी शादी का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. दोनों हाल ही में एकसाथ ‘पति पत्नी और पंगा’ के सेट पर नजर आए थे.

ये भी पढ़ें -

श्रेया सरन की 10 तस्वीरें: 43 की उम्र में भी कहर ढहाती हैं ‘दृश्यम’ की ये हसीना, हुस्न देख खो बैठेंगे होश

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 29 Sep 2025 07:39 PM (IST)
Tags :
Anusha Dandekar Bollywood Karan Kundrra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
Advertisement

वीडियोज

6-0 का इशारा, गन सेलिब्रेशन... एशिया कप को पाक ने बनाया 'controversies' कप | ABPLIVE
Song Comparison: 'Thamma' के गाने में Rashmika Mandanna vs Tamannaah Bhatia, इंटरनेट पर छिड़ी जंग!
IND vs Pak Asia Cup 2025: PCB के प्रमुख Mohsin Naqvi एशिया कप फाइनल में बवाल होना तय!
Avika Gor Mehndi: ABP News पर Avika की मेहंदी, माँ ने कहा- 'रंग गहरा होगा'!
Swami Chaitanyananda Arrested: रुम नं 101 से कैसे धराया ढोंगी, स्वामी चैतन्यानंद, Inside Story!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
'SKY ने तो दिखा दिया, अगर तुम्हारी औकात है तो...', AAP नेता सौरभ भारद्वाज को बीजेपी ने दिया चैलेंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
सीतापुर जेल में आजम खान को दिया गया जहर या नहीं? सपा नेता ने साफ कर दी तस्वीर
क्रिकेट
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
कैटरीना कैफ के इस गाने पर झूमे इरफान पठान, भारत की जीत पर खूब लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी, देखें तस्वीरें
अल्लू अर्जुन से ज्यादा पढ़ी-लिखी हैं वाइफ स्नेहा रेड्डी, बिजनेस क्वीन भी हैं और बेहद खूबसूरत भी
विश्व
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
क्या अमेरिका और चीन में छिड़ने वाली है भीषण जंग? पेंटागन ने अचानक दोगुने से ज्यादा बढ़वाया मिसाइलों का प्रोडक्शन
राजस्थान
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
नसीरुद्दीन चिश्ती ने की इंडियन क्रिकेट टीम की सराहना, बोले- 'जिनके हाथ हमारे भारतीयों के खून से...'
ट्रेंडिंग
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
मौत की छलांग! शख्स ने सेकड़ों फीट से जंगली खाई में लगा दिया जंप- वीडियो देख कांप उठेगा कलेजा
ट्रैवल
Thailand Tour For Indians: थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
थाईलैंड में बेहद बदनाम हैं घूमने की ये जगहें, फिर भी वहां पहुंच जाते हैं टूरिस्ट्स
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
ENT LIVE
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
रणबीर कपूर ने अपने जन्मदिन पर भावुक वीडियो शेयर किया, फैंस शांत नहीं रह सके
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
Embed widget