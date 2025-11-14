(Source: ECI | ABP NEWS)
इंस्टाग्राम पर बढ़े तान्या मित्तल के फॉलोवर्स, फिर भी कोल्ड रिएक्शन, भड़के नेटिजंस, कहा– 'इसकी भी फैक्ट्री होगी'
Netizens Slam Tanya Mittal: बिग बॉस में आए दिन कुछ नया देखने को मिल रहा है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर शो की पार्टिसिपेंट को लेकर आलोचना हो रही है. तान्या मित्तल पर खूब भड़के नेटिजंस, जानें पूरी वजह
बिग बॉस में अक्सर ही नया ड्रामा देखने को मिलता है. रिसेंट एपिसोड में देखा गया कि फरहाना भट्ट इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर्स बढ़ने की खुशी को सेलिब्रेट कर रही हैं.
इसके साथ ही काफी ड्रामा भी देखा गया लेकिन अब सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 की एक पार्टिसिपेंट पर नेटिजंस का गुस्सा देखने को मिल रहा है. सोशल मीडिया पर हर जगह तान्या मित्तल की आलोचना हो रही है. यहां जानिए पूरा मामला.
फॉलोअर्स ग्रोथ पर तान्या मित्तल का रिएक्शन वायरल
बिग बॉस हाउस में कदम रखने के बाद पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और कंटेंट क्रिएटर तान्या मित्तल अक्सर ही सुर्खियों में बनी रहती हैं. सोशल मीडिया पर उनको लेकर चर्चा तेज रहती है अब एक बार फिर नेटिजंस ने उन्हें घेर लिया है.
दरअसल बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स को बिग बॉस द्वारा दो ऑप्शंस दिए गए. इसमें या तो वो राशन स्टोर कर सकते हैं या फिर खुद के सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं. इस पर तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट, अमाल मालिक और कुनिका सदानंद ने अपना सोशल मीडिया नंबर्स चेक करने का फैसला किया.
इसके बाद फरहाना भट्ट और अमाल मालिक अपने बढ़ते फॉलोअर्स को देख काफी खुश हुए लेकिन वहीं दूसरी ओर तान्या मित्तल का काफी कोल्ड रिएक्शन देखने को मिला. अब इसको लेकर तान्या मित्तल को नेटिजंस काफी ट्रोल कर रहे हैं.
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के पहले 2.5 मिलियन फॉलोवर्स थे जो अब बढ़कर 3.7 मिलियन हो गए हैं. अपना सोशल मीडिया चेक करने के बाद वो कुनिका सदानंद और फरहाना भट्ट से कहती हैं कि, 'मैंने सोचा था 5 मिलियन हो जाएंगे. ' अब उनके इस अनग्रेटफुल रिएक्शन पर इंटरनेट यूजर्स खूब भड़क रहे हैं.
She gained 1.2 M Followers but still wasn't happy enough ? Ungrateful af🥀 ..Lmao
byu/Effective_State_9692 inbiggboss
'फॉलोअर्स की फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया है... '
रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुआ जहां नेटिजंस तान्या मित्तल के इस हरकत पर उनपर गुस्सा निकालते नजर आएं. कई लोगों ने उन्हें अनग्रेटफुल कहा तो कई यूजर्स उन्हें ट्रोल करते नजर आएं. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि, 'फॉलोअर्स की फैक्ट्री में प्रोडक्शन कम हो गया है इसलिए मालकिन नाराज हैं.'
तो वहीं दूसरे ने लिखा कि, 'समय आ गया है अनफॉलो करने का.' तो वहीं कई यूजर्स उन्हें फरहाना भट्ट से कंपेयर करते नजर आएं . इंटरनेट यूजर्स तान्या मित्तल की इस हरकत से काफी गुस्से में हैं.
