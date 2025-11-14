इस समय बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' चल रही है. 14 नवंबर को रिलीज हुई इस फिल्म को लेकर कोईमोई का प्रीडिक्शन था कि ये ओपनिंग डे पर 8-10 करोड़ रुपये कमा सकती है और ऐसा हो भी चुका है.

अब इसी महीने कई और भी बॉलीवुड फिल्में आने वाली हैं. इनमें मस्ती 4, 120 बहादुर, गुस्ताख इश्क और तेरे इश्क में शामिल हैं. इन सभी फिल्मों का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन जान लेते हैं और ये भी जानते हैं कि कैसे अजय देवगन सभी से आगे निकलते दिख रहे हैं.

'मस्ती 4': फेमस 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. आफताब शिवदासनी, रितेश देशमुख और विवेक ओबेरॉय फिर से धमाल मचाने आ रहे हैं. इस फिल्म को लेकर पिंकविला ने प्रीडिक्ट किया है कि इसकी ओपनिंग डे कमाई 1.5 करोड़ से 3.5 करोड़ हो सकता है.





'120 बहादुर': फरहान अख्तर की फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है. इसे लेकर पिंकविला का अनुमान है कि ये ओपनिंग डे पर 2-4 करोड़ रुपये कमा सकती है. ये फिल्म भी 21 नवंबर को रिलीज होगी.





गुस्ताख इश्क: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ओल्ड स्कूल लव पर बेस्ड फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर अनुमान है कि ये फिल्म ओपनिंग डे पर 50 लाख से 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर सकती है. बता दें कि ये फिल्म 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी अहम रोल में हैं.





तेरे इश्क में: 'रांझणा' डायरेक्टर फिर से रांझणा हीरो के साथ 'तेरे इश्क में' लौट रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर से झलक दिख रही है कि ये रांझणा जैसी ही लव स्टोरी पर बेस्ड है जिसमें बेवफाई, दर्द और गुस्सा सब कुछ है.





धनुष और कृति सेनन के लीड रोल वाली इस फिल्म को भी 28 नवंबर को रिलीज किया जाएगा. पिंकविला के मुताबिक इस फिल्म का कलेक्शन ऊपर बताई गई सभी फिल्मों से ज्यादा होने वाला है. फिल्म ओपनिंग डे पर 4-7 करोड़ रुपये कमा सकती है.