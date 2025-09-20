Bigg Boss 19: अनुपमा के 'अनुज' पर घरवालों ने लगाई कालिख, गुस्से में बौखलाए गौरव खन्ना
Bigg Boss 19: अनुपमा के अनुज बिग बॉस के घर में धमाल मचा रहे हैं. वो कोई टास्क नहीं करते हैं जिसकी वजह से घरवाले उनके खिलाफ हैं. वीकेंड के वार में घरवालों ने गौरव खन्ना के चेहरे पर कालिख पोती.
बिग बॉस 19 को शुरू हुए एक महीना होने के आया है और अब कंटेस्टेंट के असली रंग दिखना शुरू हो गया है. बिग बॉस के घर में आए दिन लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं वहीं दूसरी जगह अभिषेक बजाज और अशनूर कौर की दोस्ती हाइलाइट बनी हुई है. शो में अनुपमा के अनुज उर्फ गौरव खन्ना भी हिस्सा बने हैं. गौरव अभी तक तो शो में शांत चल रहे थे मगर हाल ही में उनकी बशीर अली से लड़ाई हुई थी. वीकेंड के वार में गौरव खन्ना के चेहरे पर बाकी घरवालों ने कालिख पोती है. जिसकी वीडियो वायरल हो रही है.
आज बिग बॉस के घर में वीकेंड का वार होने वाला है. जिसमें सलमान खान कंटेस्टेंट के साथ एक टास्क देते हैं. जिसमें ज्यादातर घरवाले गौरव खन्ना को टारगेट करते हुए नजर आए. कई घरवालों ने गौरव के मुंह पर कालिख लगाई. जिसके बाद गौरव बौखला गए थे.
'अनुज' के चेहरे पर पोती कालिख
शो में बिग बॉस ने घरवालों से पूछा कि घर में कौन-सा सदस्य है जो बिग बॉस के थंबनेल में होना डिजर्व नहीं करता है. इस दौरान गौरव को बसीर, अमाल और नीलम ने टारगेट किया. नीलम ने कहा- 'गौरव अपनी सहूलियत के हिसाब से गेम चूज करते हैं. इसके बाद बसीर ने गौरव पर कहा- चौथा हफ्ता आ गया है. अब तब आपने क्या परफॉर्म किया है? '
चिल्लाए गौरव
बसीर की बातों से गौरव बौखला गए. उन्होंने चिल्लाते हुए कहा- 'मेरा गेम, मेरी मर्जी, तू क्यों चिढ़ रहा है भाई? इसके अलावा अमाल भी गौरव, प्रणित और आवेज पर गुस्सा होते नजर आए. अमाल ने कहा- बाकी लोग गौरव के चेले हैं.' रिपोर्ट्स की मानें तो इस हफ्ते सलमान खान के निशाने पर गौरव खन्ना और अशनूर कौर होने वाले हैं. दोनों की क्लास लगाते हुए सलमान खान नजर आने वाले हैं.
