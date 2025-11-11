हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBigg Boss 19: अभिषेक बजाज का Ex वाइफ पर फूटा गुस्सा, कहा-'फेम डिगर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए'

Bigg Boss 19: अभिषेक बजाज का Ex वाइफ पर फूटा गुस्सा, कहा-'फेम डिगर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए'

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' से अभिषेक बजाज बाहर आ चुके हैं. 'बिग बॉस' के घर से बाहर आने के बाद एक्टर खूब इंटरव्यू दे रहे हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को लेकर भी बात की है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Preferred Sources

सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते शो में सीधा दो एविक्शन हुए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बिग बॉस 19 के गेम से अभिषेक बजाज बाहर हो चुके हैं. उनका एविक्शन वीकेंड के वार में हुआ.

अभिषेक के घर से बाहर निकलने के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. क्योंकि, अभिषेक के फैंस का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है. जब अभिषेक बिग बॉस के घर में थे तब उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने भी उनके बारे में काफी कुछ बोला.

अभिषेक बजाज को था ये एहसास

यहां तक की आकांक्षा ने अभिषेक पर चीटिंग तक के आरोप लगाए, अब एक्टर ने उसका करारा जवाब दिया है. अभिषेक ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि शो में जाने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर बाहर हो क्या रहा है. अभिषेक ने आगे कहा कि उन्हें शो के दौरान लगा था कि एक शख्स उनसे जुड़ा हुआ है और उसकी लाइफ भी उनके साथ डिस्कस होगी.

एक्टर ने कहा,'अगर वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और सेटल हो गई है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो. मैं अपनी तरफ से उनका नाम बेवजह कभी नहीं घसीटना चाहूंगा. लेकिन, ये सब वो बातें हैं जो मैं पहले सोचा करता था. अब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कई सारी बातें बोली गईं तो मुझे बहुत बुरा लगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

अभिषेक ने कहा कि वो मेरा पहला प्यार थी, जब मेरी शादी हुई तब मैं बच्चा था. उस समय चीजें ठीक से नहीं संभल पाई और हम सहमति से अलग हो गए. मैंने इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की है. एक एक्टर के तौर पर काफी रिजेक्शन झेलना पड़ता है. इंडस्ट्री में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और इस दौरान कोई नीचा दिखाए तो ये बहुत गलत है. मीडिया को ऐसी सामाजिक कीडों और फेम डिगर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए.

ये भी पढ़ें:-पीरियड्स को लेकर भड़कीं 'तुलसी' की बेटी, लड़कों की जमकर लगाई फटकार

Published at : 11 Nov 2025 05:41 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bajaj Bigg Boss 19
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट की Inside Story आई सामने! | Jammu-Kashmir | Bomb Blast
Delhi Red Fort Blast: डॉ उमर के पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया । Breaking News
Delhi Red Fort Blast:दिल्ली कार हादसे की जांच को गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी । Breaking News
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टर उमर की कार i-20 का नया CCTV फुटेज आया सामने | Breaking | ABP News
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली धमाके को लेकर Uttarakhand तक पंहुचा सर्च ऑपरेशन | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
'ये काबुल का मैसेज, इसका जवाब देना...', इस्लामाबाद धमाके में 12 की मौत के बाद तालिबान पर भड़के ख्वाजा आसिफ
दिल्ली NCR
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
दिल्ली ब्लास्ट: मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर की कुंडली, पढ़ाई के दौरान ही किया संगठन बनाने का फैसला
इंडिया
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
'... तो रद्द कर देंगे SIR एक्सरसाइज', वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल उठाने वालों से बोला सुप्रीम कोर्ट
बॉलीवुड
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? 450 करोड़ की संपत्ति में बेटियों का कितना हक?
क्यों हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा हिस्सा? बेटियों का कितना हक?
स्पोर्ट्स
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने खरीदी ब्रांड न्यू Mercedes, क्या है इस लग्जरी कार की कीमत?
क्रिकेट
IND vs SA: टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें लिस्ट में कौन-कौन
शिक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2025 कल से शुरू, यूपी-बिहार के 59 केंद्रों पर देंगे 6.80 लाख उम्मीदवार परीक्षा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget