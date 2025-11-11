सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. इस हफ्ते शो में सीधा दो एविक्शन हुए, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. बिग बॉस 19 के गेम से अभिषेक बजाज बाहर हो चुके हैं. उनका एविक्शन वीकेंड के वार में हुआ.

अभिषेक के घर से बाहर निकलने के बाद से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा हुआ है. क्योंकि, अभिषेक के फैंस का कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है. जब अभिषेक बिग बॉस के घर में थे तब उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने भी उनके बारे में काफी कुछ बोला.

अभिषेक बजाज को था ये एहसास

यहां तक की आकांक्षा ने अभिषेक पर चीटिंग तक के आरोप लगाए, अब एक्टर ने उसका करारा जवाब दिया है. अभिषेक ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि शो में जाने के बाद कुछ भी नहीं पता चलता कि आखिर बाहर हो क्या रहा है. अभिषेक ने आगे कहा कि उन्हें शो के दौरान लगा था कि एक शख्स उनसे जुड़ा हुआ है और उसकी लाइफ भी उनके साथ डिस्कस होगी.

एक्टर ने कहा,'अगर वो इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई है और सेटल हो गई है तो मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें परेशानी हो. मैं अपनी तरफ से उनका नाम बेवजह कभी नहीं घसीटना चाहूंगा. लेकिन, ये सब वो बातें हैं जो मैं पहले सोचा करता था. अब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ कई सारी बातें बोली गईं तो मुझे बहुत बुरा लगा.'

View this post on Instagram A post shared by Abhishek Bajaj (@humarabajaj24)

अभिषेक ने कहा कि वो मेरा पहला प्यार थी, जब मेरी शादी हुई तब मैं बच्चा था. उस समय चीजें ठीक से नहीं संभल पाई और हम सहमति से अलग हो गए. मैंने इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए दिन रात मेहनत की है. एक एक्टर के तौर पर काफी रिजेक्शन झेलना पड़ता है. इंडस्ट्री में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया और इस दौरान कोई नीचा दिखाए तो ये बहुत गलत है. मीडिया को ऐसी सामाजिक कीडों और फेम डिगर को एंटरटेन नहीं करना चाहिए.

