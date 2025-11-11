पीरियड्स को लेकर भड़कीं 'तुलसी' की बेटी, लड़कों की जमकर लगाई फटकार
स्टार प्लस के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में परिधि की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली शगुन शर्मा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपनी मेहनत के दम पर एक्ट्रेस ने अलग पहचान बनाई है.
'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' फेम शगुन शर्मा ने हाल ही में कंफर्म किया है कि वो अपने ऑनस्क्रीन भाई ऋतिक उर्फ अमन गांधी को डेट कर रही हैं. इस कंफर्मेशन के बाद शगुन के फैंस के बीच खलबली मच चुकी है. एक पॉडकास्ट के दौरान शगुन शर्मा ने खुल्मखुल्ला अपनी लव लाइफ के बारे में बात की.
शगुन ने इस दौरान पीरियड्स को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. एक्ट्रेस ने ऐसी बात कही है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि पीरियड्स को लेकर शगुन शर्मा ने क्या कहा. शगुन शर्मा ने पीरियड्स को लेकर कहा,'लड़कों को पता होना चाहिए कि लड़कियों को पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द होता है.
शगुन ने लड़कियों को लेकर कही ये बात
उनको क्यों नहीं पता है. 5-7 दिनों तक बहुत उनकी हालत खराब होती है.शगुन ने कहा,'लड़कियों के हार्मोनस उस समय ऊपर नीचे होते हैं. इस समय मूड खराब होता है. इस समय खूब खाना खाने का मन करता है. आप कमजोर होते हैं. ये तो पता होना चाहिए. लोग कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है..'
पीरियड्स हो रहा है तो हम क्या करें. आप क्यों नहीं रिएक्ट करोगे आपको ये नहीं होता है. आप किसी को समझ कर किसी लड़की की जिंदगी आसान कर देते हो. चाहे वो आपकी मां हो,बहन हो या फिर गर्लफ्रे्ंड हो..बता दें शगुन शर्मा और अमन गांधी के अफेयर की खबरें सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होती रही हैं. हाल ही में शगुन शर्मा ने रिश्ते पर मुहर लगा दी है. शगुन ने कहा कि वो तुलसी की बेटी बनने से काफी पहले से ही अमन को डेट कर रही हैं.
