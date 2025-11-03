अश्नूर संग अभिषेक की बढ़ती बॉन्डिंग पर एक्स वाइफ ने कसा तंज, बोलीं- '21 साल की लड़की के साथ...'

एक्टर अभिषेक बजाज इन दिनों बिग बॉस 19 के घर के अंदर दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन लगता है बाहर भी उनका ड्रामा जारी है. उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने एक बार फिर उन पर झूठ बोलने और बेवफाई का आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया है. वहीं उन्होंने अशनूर कौर संग अभिषेक बजाज की बॉन्डिंग पर भी तंज कसा है.

अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ ने एक्टर पर साधा निशाना

बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज ने हाल ही में शो में अपने अतीत के बारे में बात की, लेकिन आकांक्षा का कहना है कि सच्चाई उनके द्वारा दिखाए जा रहे फैक्ट्स से कोसों दूर है. उन्होंने गौरव खन्ना के साथ अभिषेक की बातचीत का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए एक तीखी इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की, जिसमें उन्होंने उनकी शादी को लेकर अभिषेक पर निशाना साधा. आकांक्षा जिंदल ने कहा, "वह सिर्फ़ अच्छा बनने का दिखावा करता है और वही कहता है जो लोग सुनना चाहते हैं. वह ज़िंदगी भर सच छुपाता रहा है. यही असली वजह है कि हमारा तलाक हुआ. उसने मुझे और दूसरी औरतों को भी दुख पहुँचाया है."

अशनूर कौर संग अभिषक बजाज की बॉन्डिंग पर कसा तंज

आकांक्षा यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने आगे लिखा, "वह सलमान सर के सामने झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाता. अपनी असली उम्र और मैरिटल स्टेट्स के बारे में झूठ बोलना दिखाता है कि वह कितना बड़ा झूठा है! राष्ट्रीय टीवी पर दर्शकों को गुमराह कर रहा है. अभिषेक का तरीका 15 सालों से नहीं बदला, वह एक ही खेल खेल रहा है, घर के अंदर भी, वह 21 साल की लड़की (अशनूर कौर) के साथ इतिहास दोहरा रहा है. ज़ाहिर है, शर्म उसके शब्दकोष में ही नहीं है."

आकांक्षा ने आगे लिखा, "मैं यहां ड्रामा या बदला लेने के लिए नहीं आई हूं. मैं बस सच सामने लाना चाहती हूं, ठीक वैसे ही जैसे आप सभी किसी भी कंटेस्टेंट के बारे में खुलकर बात करते हैं."





बिग बॉस में जारी है घमासान

अभिषेक को घर में अशनूर कौर के साथ नज़दीकी से पेश आते देखा गया है, और आकांक्षा के दावों के बाद दर्शक अब इस रिश्ते को और भी गंभीरता से देख रहे हैं. इस बीच, हाल ही में वीकेंड का वार के दौरान, सलमान खान ने हिंट दिया कि आकांक्षा जल्द ही वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो में एंट्री कर सकती हैं, ये इशारा करते हुए कि उनकी कहानी का पक्ष जल्द ही कैमरों के सामने आ सकता है.