इस दिवाली पर आयुष्मान खुराना की 'थामा' के साथ सिनेमाघरों में हर्षवर्धन राणे की 'एक दीवाने की दीवानियत' भी रिलीज हुई थी. इस क्लैश के बावजूद 'एक दीवाने की दीवानियत' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार परफॉर्म किया है. दिलचस्प बात ये है कि ये 'थामा' से तीन गुना कम स्क्रीन पर रिलीज हुई थी फिर भी ये दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब रही और अपने बजट से डबल से ज्यादा कमाई कर हिट भी हो गई. चलिए यहां जानते हैं 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे संडे को कितना कलेक्शन किया है?

'एक दीवाने की दीवानियत' ने 13वें दिन कितनी की कमाई?

'एक दीवाने की दीवानियत' को थामा के साथ ही अब सिनेमाघरो में एसएस राजामौली की प्रभास स्टारर 'बाहुबली: द एपिक’ से भी मुकाबला करना पड़ रहा है. बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर जमी हुई है और करोड़ों में ही कमाई कर रही है.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले हफ़्ते में एसएस राजामौली की प्रभास स्टारर 'बाहुबली: द एपिक 55.15 करोड़ रुपये की कमाई की थी. दूसरे शुक्रवार इसने 2.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे शनिवार को बढ़त के साथ 3.15 करोड़ रुपये कमाए,

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'एक दीवाने की दीवानियत' ने रिलीज के 13वें दिन यानी सरे संडे को 3.75 करोड़ का कलेक्शन का किया है.

इसी के साथ 'एक दीवाने की दीवानियत' की 13 दिनों की कुल कमाई अब 64.40 करोड़ रुपये हो गई है.

'एक दीवाने की दीवानियत' तोड़ने वाली है इन दो फिल्मों का रिकॉर्ड

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है. अब ये फिल्म टाइगर श्रॉफ की बागी 4 (67.07 करोड़ ) और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (67.91 करोड़ को मात देने से इंचभर दूर है. उम्मीद है कि सोमवार या मंगलवार को फिल्म ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी.

एक दीवाने की दीवानियत के बारे में

मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित और देसी मूवीज़ फ़ैक्टरी द्वारा समर्थित एक फ़िल्म "एक दीवाने की दीवानियत" है। इसमें हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा मुख्य भूमिका में हैं. कहानी एक सुपरस्टार और एक प्रभावशाली राजनेता की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. शुरुआत में उनका प्यार गहरा लगता है, लेकिन जल्द ही यह जुनून, विवादों और मुश्किलों से भरी एक अनहेल्दी सिचुएशन में बदल जाता है.