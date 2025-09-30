हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनहॉस्पिटल में एडमिट हुईं मंदाना करीमी, बोलीं- मुझे लगा मेरी आखिरी हार्टबीट है

हॉस्पिटल में एडमिट हुईं मंदाना करीमी, बोलीं- मुझे लगा मेरी आखिरी हार्टबीट है

Mandana Health Update: मंदाना करीमी ने सोशल मीडिया पर बताया कि थकान, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना हेल्थ अपडेट किया शेयर.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Sep 2025 05:14 PM (IST)
‘क्या कूल है हम 3’ और 'बिग बॉस' जैसे प्रोजेक्ट्स से फेमस मंदाना करीमी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फैंस को बताया कि थकान, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस के चलते उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को खुलकर साझा करते हुए बताया कि यह उनका एक डरावना अनुभव था, जिसने उन्हें अपनी हेल्थ के प्रति और ज्यादा अलर्ट बनाया.

मंदाना ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि उन्होंने लगातार महीनों तक फ्लाइट्स, इवेंट्स, देर रात की मीटिंग्स और डेडलाइन के पीछे भागते हुए खुद को थका दिया. वह कहती हैं कि बॉस-लेडी वाली एनर्जी बनी रही, लेकिन एक दिन उनका शरीर अचानक रुकने पर मजबूर कर दिया. उस मोमेंट पर उन्हें लगा कि ये उनकी आखिरी हार्टबीट है. वो असल में थकान, डिहाइड्रेशन और स्ट्रेस था, जो किसी डरावने एक्सपीरियंस के रूप में सामने आया.

हॉस्पिटल में भर्ती हुई मंदाना करीमी

कई टेस्ट और स्कैन के बाद मंडना को राहत मिली कि उनका दिल और शरीर पूरी तरह हेल्दी है. उन्होंने यह भी एक्सेप्ट किया कि अपने शरीर का ख्याल न रखने और इसके सिग्नल को अनदेखा करने की वजह से उनकी हालत बिगड़ी थी. यह एक्सपीरियंस उन्हें याद दिलाता है कि खुद की देखभाल करना कितना जरूरी है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mandana Karimi (@mandanakarimi)

अपने शरीर और दिल का धन्यवाद

मंदाना ने अपने पोस्ट में लिखा कि असली ताकत केवल लगातार मेहनत करने में नहीं, बल्कि समय-समय पर रुककर अपने शरीर और दिल की रेस्पेक्ट करने में भी है. उन्होंने अपने दिल और शरीर का धन्यवाद किया और वादा किया कि अब वे अपनी हेल्थ का बेहतर ख्याल रखेंगी. ये पोस्ट एक तरह से उनके लिए और फैंस के लिए भी एक मेमोरेबल मैसेज बन गया है.

करियर और हाल का काम

मंदाना ने हाल के सालों में एक्टिंग से ब्रेक लिया है. उनका आखिरी प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स की फिल्म थार था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया और इसके बाद उन्होंने अपने हेल्थ और पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना शुरू किया.

Published at : 30 Sep 2025 05:14 PM (IST)
Mandana Karimi Big Boss 9 Lock Upp
Embed widget