पिछले 25 सालों की टॉप फिल्मों की लिस्ट IMDB ने की जारी, इस मूवी ने मारी बाजी, छावा-जवान तक भी रह गई पीछे
IMDB ने 25 सालों की टॉप फिल्मों की लिस्ट जारी कर दी है. आइए जानते हैं किस साल किस फिल्म ने बाजी मारी है. 2025 में किस फिल्म को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली.
द इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDB) ने पिछले 25 साल की टॉप फिल्मों की लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में 2000 के बाद रिलीज हुई फिल्मों के नाम हैं. लिस्ट में 2000 से 2025 के बीच में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलेब्स और फिल्मों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ऑल टाइम पेज व्यूज के आधार पर रैंक किया गया है. ये रिपोर्ट 130 फिल्मों पर बेस्ड थी. इसमें हर साल की 5 फिल्में थी. जिन्हें डेटासेट कहा गया.
वहीं रिपोर्ट के 'इंडियाज ग्लोबल मोमेंट' सेक्शन में बताया गया कि कैसे ओवरसीज इंडियन फिल्मों की ऑडियंस बढ़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 से 2025 तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर 25 फिल्मों की लिस्ट पर फोकस रखा गया है. इस लिस्ट में 2025 की फिल्मों में पहले नंबर पर सैयारा है. सैयारा ने छावा को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं दूसरे नंबर पर छावा है. तीसरे नंबर पर महावतार नरसिम्हा, चौथे नंबर पर ड्रैगन और पांचवें नंबर पर कुली है.
वहीं 2023 में पठान, जवान और डंकी रिलीज हुई थी. जवान के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड भी मिला. 2023 की टॉप 5 फिल्मों में पठान नहीं है. वहीं जवान को एनिमल ने पीछे छोड़ दिया. पहले नंबर पर एनिमल, दूसरे जवान, तीसरे पर 12Th फेल, चौथे पर सालार और पांचवे पर लियो है.
ये हैं 25 सालों की टॉप फिल्में
|साल
|फिल्म
|2000
|मोहब्बतें
|2001
|कभी खुशी कभी गम
|2002
|देवदास
|2003
|कल हो न हो
|2004
|वीर-जारा
|2005
|ब्लैक
|2006
|धूम 2
|2007
|तारे जमीन पर
|2008
|रब ने बना दी जोड़ी
|2009
|3 इडियट्स
|2010
|माय नेम इज खान
|2011
|जिंदगी न मिलेगी दोबारा
|2012
|गैंग्स ऑफ वासेपुर
|2013
|द लंचबॉक्स
|2014
|पीके
|2015
|बाहुबली
|2016
|दंगल
|2017
|बाहुबली 2
|2018
|केजीएफ
|2019
|उरी
|2020
|दिल बेचारा
|2021
|पुष्पा 1
|2022
|केजीएफ 2
|2023
|एनिमल
|2024
|पुष्पा 2
|2025
|सैयारा
रिलीज के 5 साल बाद तक भी बनाए रखी पॉपुलैरिटी
इसके अलावा आईएमडीबी ने उन फिल्मों के नाम का खुलासा किया जिन्होंने दुनिया भर में पेज व्यूज के आधार पर, रिलीज के पांच साल बाद तक आईएमडीबी पर पॉपुलैरिटी बनाए रखी. इस लिस्ट में 2020 से पहले रिलीज हुई फिल्मों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) है.
दूसरे नंबर पर 3 इडियट्स है. तीसरे नंबर पर तुम्बाड़, चौथे पर दृश्यम, पांचवें पर द लंचबॉक्स, छठे पर सनम तेरी कसम, सातवें पर माय नेम इज खान, आठवें पर बाजीराव मस्तानी, नौवें पर ये जवानी है दीवानी और दसवें पर पीके है.
