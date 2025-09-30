द इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDB) ने पिछले 25 साल की टॉप फिल्मों की लिस्ट शेयर की है. इस लिस्ट में 2000 के बाद रिलीज हुई फिल्मों के नाम हैं. लिस्ट में 2000 से 2025 के बीच में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले सेलेब्स और फिल्मों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें ऑल टाइम पेज व्यूज के आधार पर रैंक किया गया है. ये रिपोर्ट 130 फिल्मों पर बेस्ड थी. इसमें हर साल की 5 फिल्में थी. जिन्हें डेटासेट कहा गया.

वहीं रिपोर्ट के 'इंडियाज ग्लोबल मोमेंट' सेक्शन में बताया गया कि कैसे ओवरसीज इंडियन फिल्मों की ऑडियंस बढ़ी है. रिपोर्ट के मुताबिक, 2000 से 2025 तक की सबसे ज्यादा पॉपुलर 25 फिल्मों की लिस्ट पर फोकस रखा गया है. इस लिस्ट में 2025 की फिल्मों में पहले नंबर पर सैयारा है. सैयारा ने छावा को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं दूसरे नंबर पर छावा है. तीसरे नंबर पर महावतार नरसिम्हा, चौथे नंबर पर ड्रैगन और पांचवें नंबर पर कुली है.

वहीं 2023 में पठान, जवान और डंकी रिलीज हुई थी. जवान के लिए शाहरुख खान को नेशनल अवॉर्ड भी मिला. 2023 की टॉप 5 फिल्मों में पठान नहीं है. वहीं जवान को एनिमल ने पीछे छोड़ दिया. पहले नंबर पर एनिमल, दूसरे जवान, तीसरे पर 12Th फेल, चौथे पर सालार और पांचवे पर लियो है.

ये हैं 25 सालों की टॉप फिल्में

साल फिल्म 2000 मोहब्बतें 2001 कभी खुशी कभी गम 2002 देवदास 2003 कल हो न हो 2004 वीर-जारा 2005 ब्लैक 2006 धूम 2 2007 तारे जमीन पर 2008 रब ने बना दी जोड़ी 2009 3 इडियट्स 2010 माय नेम इज खान 2011 जिंदगी न मिलेगी दोबारा 2012 गैंग्स ऑफ वासेपुर 2013 द लंचबॉक्स 2014 पीके 2015 बाहुबली 2016 दंगल 2017 बाहुबली 2 2018 केजीएफ 2019 उरी 2020 दिल बेचारा 2021 पुष्पा 1 2022 केजीएफ 2 2023 एनिमल 2024 पुष्पा 2 2025 सैयारा

रिलीज के 5 साल बाद तक भी बनाए रखी पॉपुलैरिटी

इसके अलावा आईएमडीबी ने उन फिल्मों के नाम का खुलासा किया जिन्होंने दुनिया भर में पेज व्यूज के आधार पर, रिलीज के पांच साल बाद तक आईएमडीबी पर पॉपुलैरिटी बनाए रखी. इस लिस्ट में 2020 से पहले रिलीज हुई फिल्मों के नाम शामिल हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) है.

दूसरे नंबर पर 3 इडियट्स है. तीसरे नंबर पर तुम्बाड़, चौथे पर दृश्यम, पांचवें पर द लंचबॉक्स, छठे पर सनम तेरी कसम, सातवें पर माय नेम इज खान, आठवें पर बाजीराव मस्तानी, नौवें पर ये जवानी है दीवानी और दसवें पर पीके है.