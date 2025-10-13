खेसारी लाल यादव की Ex गर्लफ्रेंड ने की गुपचुप शादी? गले में वरमाला- मांग में सिंदूर और 'पति' का हाथ थामे नजर आईं काजल राघवानी!
भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी दुल्हन बनीं दिखाई दे रही हैं. लाल साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए और वरमाला पहन एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.
काजल राघवानी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो दुल्हन के लिबास में दिखाई दे रही हैं. लेटेस्ट तस्वीर में काजल सूटकेस लिए एक शख्स का हाथ थामे नजर आ रही हैं. ऐसे में लोगों के जेहन में यही ख्याल आ रहा है कि एक्ट्रेस ने गुपचुप शादी कर ली है.
अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं तो चलिए आपको सच्चाई बताते हैं.दरअसल, काजल राघवानी की लेटेस्ट तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होते ऐसी चर्चा शुरू हो गई है कि उन्होंने सीक्रेट वेडिंग की है. लेकिन, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है.
काजल के संग हैं अरविंद अकेला कल्लू
लेटेस्ट फोटो में देख सकते हैं काजल ने रेड साड़ी पहन रखी है और रेड चुन्नी ओढ़ रखी है. साथ ही गले में मंगलसूत्र और वरमाला पहने और में सिंदूर लगाए दिख रही हैं.काजल के संग उनके पति बने जो शख्स खड़े हैं वो और कोई नहीं बल्कि अरविंद अकेला कल्लू हैं.
बता दें अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर और सिंगर हैं. उन्होंने भी वरमाला पहन रखा है और हाथ में सूटकेस लिए नजर आ रहे हैं.आपको बता दें वायरल हो रही तस्वीर काजल राघवानी की अपकमिंग फिल्म प्रेम विवाह की है.
काजल के फिल्म का है पोस्टर
फिल्म में दोनों भागकर शादी करते हैं और अपनी नई लाइफ की शुरुआत करते हैं.काजल ने पोस्ट को शेयर करते हए कैप्शन में लिखा- 'प्रेम विवाह', लो जी शादी का खर्च बचाने में सफर रहे. जल्द आ रहा है.काजल का दुल्हन वाला लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
इतना ही नहीं बल्कि फैंस उनसे गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से शादी करके रियल लाइफ में दुल्हन बन जाइये.काजल 35 साल की हैं और अभी सिंगल हैं. उनके और खेसारी लाल यादव के अफेयर के किस्से सुर्खियों में रह चुके हैं. शादीशुदा होने के बाद भी खेसारी लाल यादव ने 5 साल तक काजल को डेट किया. बाद में दोनों अलग हो गए.
