कॉमेडियन भारती सिंह मदरहुड एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने 19 दिसंबर 2025 को काजू को जन्म दिया था. भारती सिंह काजू के जन्म के बाद अब काम पर लौट आई हैं. वो शो लाफ्टर शेफ होस्ट कर रही थीं. बेटे के जन्म के बाद कुछ दिन उन्होंने ब्रेक लिया था. लेकिन अब वो काम पर आ गई हैं. उन्होंने पैपराजी को पोज दिए. साथ ही पैपराजी को मिठाई भी बांटी.

लाफ्टर शेफ के सेट पर भारती सिंह

भारती सिंह को ग्रे कलर के सूट में देखा गया. इसके साथ उन्होंने ऑरेंज पैंट पहना था. उन्होंने साइड पार्टेड हेयर स्टाइल बनाई और ड्यूई मेकअप कैरी किया. भारती ने हाथ जोड़कर पैपराजी को पोज दिया. वो काफी हंस रही थीं और खुश थीं. उन्होंने पैपराजी को कहा- किशमिश चाहिए थी. लेकिन काजू आ गया. फिर किसी पैपराजी ने कहा कि दोबारा कर लेना. तो भारती ने कहा कि ये ही करती रहूं. भारती सिंह ने पैपराजी संग खूब मस्ती की.

View this post on Instagram A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

बता दें कि भारती सिंह अपने काम को लेकर काफी सीरियस रहती हैं. पहले बेटे गोला के जन्म के भी कुछ दिन बाद ही भारती काम पर लौट आई थीं. भारती सिंह टीवी के अलावा यूट्यूब पर भी व्लॉग वीडियोज बनाती हैं. उन्होंने बेटे काजू के जन्म के बाद फैंस को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया था. भारती ने बताया था कि वो बेटे के जन्म के बाद वो काफी इमोशनल हो गई थीं. उन्होंने बात-बात पर रोना आ रहा था. भारती वीडियो में काफी इमोशनल भी नजर आई थीं. फिर उन्हें हर्ष ने संभाला था.

भारती सिंह की शादी और बच्चे

भारती सिंह ने 2017 में शादी की थी. उनकी शादी राइटर हर्ष लिंबाचिया के साथ हुई थी. हर्ष और भारती अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. भारती ने 2022 में पहले बच्चे गोला को जन्म दिया था. अब 2025 में उन्होंने दूसरे बच्चे को जन्म दिया है.