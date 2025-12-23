भारती सिंह ने न्यूबॉर्न बेबी काजू से की मुलाकात, डिलीवरी के 4 दिन बाद बेटे से मिलकर हुईं इमोशनल

कॉमेडियन भारती सिंह हैप्पी स्पेस में हैं. वो हाल ही में मां बनी हैं. उन्होंने दूसरी बार बेटे को जन्म दिया है. उन्होंने बेटे का नाम काजू रखा है. भारती सिंह अभी हस्पिटल में ही एडमिट हैं. हॉस्पिटल से ही वो व्लॉग वीडियोज बना रही हैं. अब भारती ने एक वीडियो में बेटे काजू को लेकर बातें की हैं और बताया कि बेटे से पहली बार मिलकर उन्हें कैसा लगा.

भारती सिंह ने बेटे काजू से की मुलाकात

भारती सिंह ने डिलीवरी के बाद का एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने कहा, 'भारती ने कहा कि बेटे के जन्म के बाद पहली बार जमीन पर कदम रखा है, ऐसा लग रहा है कि दुश्मन से लड़कर उठी हूं.' फिर भारती ने बताया कि वो बेटे काजू से मिलने NICU जा रही हैं. भारती बेटे मिलकर काफी इमोशनल हो गईं. वो डिलीवरी के 4 दिन बाद बेटे से मिलीं.

बेटे से मिलने के बाद भारती ने कहा, 'काजू बिल्कुल ठीक हैं और दूध पी रहा है. काजू बिल्कुल ठीक है. काजू की रिपोर्ट्स भी ठीक हैं और हो सकता है कि डॉक्टर्स काजू को अब मेरे पास ले आएंगे.' ये कहते हुए भारती सिंह काफी इमोशनल भी हो गईं.

बता दें कि भारती सिंह ने 3 दिसंबर 2017 को हर्ष लिंबाचिया संग शादी की थी. हर्ष पेशे से राइटर हैं. भारती और हर्ष अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. 2022 में भारती सिंह ने बेटे लक्ष्य को जन्म दिया था. लक्ष्य को भारती और हर्ष प्यार से गोला बुलाते हैं. भारती सिंह अब दूसरी बार बेटे की मां बनी हैं. उन्होंने बेटे के जन्म से पहले बच्चे का प्यार से नाम काजू रखा है. भारती ने अभी तक दूसरे बच्चे का फेस रिवील नहीं किया.

वर्क फ्रंट पर भारती सिंह को शो लाफ्टर शेफ में देखा जा रहा था. इस शो में वो होस्ट के तौर पर नजर आ रही थीं. बच्चे के जन्म के बाद वो फिलहाल ब्रेक पर हैं.