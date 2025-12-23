इन 3 वजहों से देख सकते हैं एकता कपूर का नागिन 7, प्रियंका चाहर चौधरी मचाने आ रही हैं तहलका

एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो नागिन 7 जबरदस्त सुर्खियों में हैं. हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है. ये शो 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है. आइए जानते हैं उन तीन कारण के बारे में जिसकी वजह से आप ये शो देख सकते हैं.

नागिन 7 की स्टोरीलाइन

शो के प्रोमो रिलीज होने के बाद से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं. शो की स्टोरीलाइन फैंस को काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. प्रोमो में दिखाया गया कि प्रियंका अपनी मां की मौत का बदला लेंगी. इसके अलावा शो में कहानी महाकुंभ के इर्द-गिर्द घूमती दिखेगी. शो में डायनासोर भी दिखेंगे. शो को इस बार बड़े लेवल पर लाया जा रहा है. शो में शार्प VFX दिखेंगे.

नागिन 6 के बाद लंबा इंतजार

एकता कपूर की नागिन सीरीज फैंस की फेवरेट है. शो के अब तक 6 सीजन आ गए हैं. अब सातवां सीजन आने वाला है. 2023 में नागिन का 6वां सीजन खत्म हुआ था. इसके बाद से फैंस नए सीजन का इंतजार कर रहे थे. अब लंबे इंतजार के बाद फैंस को एक बार फिर नागिन की कहानी देखने को मिलेंगी. एकता कपूर ने भी शो की कहानी को लेकर काफी हाइप क्रिएट किया था और अब फैंस का ये इंतजार खत्म होने वाला है.

नमिक पॉल-प्रियंका चाहर चौधरी की जोड़ी

शोमें नमिक पॉल और प्रियंका चाहर चौधरी की जोड़ी दिखेंगी. दोनों को पहली बार स्क्रीन पर साथ देखा जाएगा. उनकी फ्रेश पेयरिंग स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. प्रियंका नागिन के रोल में धमाल मचाएंगी. वहीं नमिक का रोल अभी काफी मिस्टीरियस है. देखना मजेदार होगा कि दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर क्या धमाल मचाती है.

इस शो में करण कुंद्रा, ईशा सिंह, तेजस्वी प्रकाश जैसे एक्टर्स भी दिखेंगे. तेजस्वी प्रकाश को कैमियो रोल में देखा जाएगा. वहीं ईशा सिंह का रोल शो में अहम होने वाला है.