हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनइन 3 वजहों से देख सकते हैं एकता कपूर का नागिन 7, प्रियंका चाहर चौधरी मचाने आ रही हैं तहलका

इन 3 वजहों से देख सकते हैं एकता कपूर का नागिन 7, प्रियंका चाहर चौधरी मचाने आ रही हैं तहलका

Naagin 7: प्रियंका चाहर चौधरी का शो नागिन 7 चर्चा में बना हुआ है. शो 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है. फैंस शो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Dec 2025 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

एकता कपूर का मोस्ट अवेटेड शो नागिन 7 जबरदस्त सुर्खियों में हैं. हाल ही में शो का नया प्रोमो रिलीज हुआ है. ये शो 27 दिसंबर से शुरू होने वाला है. आइए जानते हैं उन तीन कारण के बारे में जिसकी वजह से आप ये शो देख सकते हैं.

नागिन 7 की स्टोरीलाइन

शो के प्रोमो रिलीज होने के बाद से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं. शो की स्टोरीलाइन फैंस को काफी इंटरेस्टिंग लग रही है. प्रोमो में दिखाया गया कि प्रियंका अपनी मां की मौत का बदला लेंगी. इसके अलावा शो में कहानी महाकुंभ के इर्द-गिर्द घूमती दिखेगी. शो में डायनासोर भी दिखेंगे. शो को इस बार बड़े लेवल पर लाया जा रहा है. शो में शार्प VFX दिखेंगे.

नागिन 6 के बाद लंबा इंतजार

एकता कपूर की नागिन सीरीज फैंस की फेवरेट है. शो के अब तक 6 सीजन आ गए हैं. अब सातवां सीजन आने वाला है. 2023 में नागिन का 6वां सीजन खत्म हुआ था. इसके बाद से फैंस नए सीजन का इंतजार कर रहे थे. अब लंबे इंतजार के बाद फैंस को एक बार फिर नागिन की कहानी देखने को मिलेंगी. एकता कपूर ने भी शो की कहानी को लेकर काफी हाइप क्रिएट किया था और अब फैंस का ये इंतजार खत्म होने वाला है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

नमिक पॉल-प्रियंका चाहर चौधरी की जोड़ी

शोमें नमिक पॉल और प्रियंका चाहर चौधरी की जोड़ी दिखेंगी. दोनों को पहली बार स्क्रीन पर साथ देखा जाएगा. उनकी फ्रेश पेयरिंग स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं. प्रियंका नागिन के रोल में धमाल मचाएंगी. वहीं नमिक का रोल अभी काफी मिस्टीरियस है. देखना मजेदार होगा कि दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पर क्या धमाल मचाती है. 

इस शो में करण कुंद्रा, ईशा सिंह, तेजस्वी प्रकाश जैसे एक्टर्स भी दिखेंगे. तेजस्वी प्रकाश को कैमियो रोल में देखा जाएगा. वहीं ईशा सिंह का रोल शो में अहम होने वाला है. 

और पढ़ें
Published at : 23 Dec 2025 07:10 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chahar Choudhary Naagin 7
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | Aravalli Hills | Rahul Gandhi | BMC Elections | Headlines
Iran Israel War Update: ईरान पर होगा अमेरिका-इजराइल का हमला? |ABP LIVE
Patna में Nitin Nabin ने भरी हुंकार, Rahul Gandhi और Tejashwi Yadav पर साधा निशाना | Breaking | BJP
Akhlaq Dadri lynching Case: यूपी सरकार को कोर्ट से झटका, केस वापसी की याचिका खारिज | Breaking
Delhi में Expiry Date बदलकर बिक रहे थे ब्रांडेड फूड आइटम | Food Safty | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget