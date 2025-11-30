हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजन‘भाबीजी घर पर हैं’ पिछले 10 साल में कई बार आया सुर्खियों में, जानें 4 बड़े विवाद

Bhabiji Ghar Par Hain: भाभी जी घर पर हैं काफी पॉपुलर शो है ये शो काफी टाइम से दर्शकों की इंटरटेन करता आ रहा है. वहीं शो कई बार विवादों में भी आ चुका है. आइए जानते हैं क्या रही वजह.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Nov 2025 04:55 PM (IST)
टीवी शो भाभी जी घर पर हैं इंडिया का सबसे पॉपुलर और लंबे समय तक चलने वाला कॉमेडी शो में से एक है. ये शो कानपुर के दो पड़ोसी कपल्स की कहानी पर बेस्ड हैं. इसमें मुख्य ह्यूमर दो पति, मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा, अपनी-अपनी पत्नियों अंगूरी और अनिता को लुभाने की कोशिश करते रहते हैं.

शो के कई सालों के चलने के दौरान यह हल्के-फुल्के एपिसोड्स से आगे बढ़कर अक्सर खबरों में रहा है, खासकर कास्ट के विवाद, किसी कलाकार का अचानक शो छोड़ना. 

शुभांगी अत्रे ने शो को किया अलविदा
शुभांगी अत्रे, जिन्होंने 2016 में अंगूरी भाभी का किरदार निभाया, ने हाल ही में ‘भाबीजी घर पर हैं!’ को अंदाज में अलविदा कहा. उन्होंने लगभग एक दशक तक चले अपने सफर का अंत करते हुए सेट पर अपने लास्ट सीन की शूटिंग पूरी की.

शुभांगी अत्रे के शो छोड़ने के बाद, अब खबरें आ रही हैं कि अंगूरी भाभी, शिल्पा शिंदे, शो में एक धमाकेदार वापसी कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक चैनल शिंदे से बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें अत्रे की जगह लाया जा सके और शो में दस साल बाद नई ऊर्जा और ताजगी लाई जा सके. यह खबर इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि शिंदे 2016 में शो छोड़कर विवादों में रह गई थीं.


शिल्पा शिंदे का शो छोड़ना बन गया था विवाद 
शिल्पा शिंदे का 2016 में शो छोड़ना बड़ा विवाद बन गया था, जो एंटरटेनमेंट न्यूज़ में लंबे समय तक चर्चा में रहा. उन्होंने अंगूरी भाभी का रोल अचानक छोड़ दिया और प्रोड्यूसर्स पर मेन्टली टॉर्चर करने का आरोप लगाया.

मामला तब और बिगड़ गया जब शिंदा ने कहा कि मेकर्स उन्हें एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया. प्रोडक्शन हाउस ने इसके जवाब में उन्हें कानूनी नोटिस भेजा और कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक और अनप्रोफेशनल बिहेवियर का आरोप लगाया. 


सौम्या टंडन ने भी छोड़ा शो
अगस्त 2020 में, सौम्या टंडन, जिन्होंने पांच साल तक अनीता भाभी का किरदार निभाया, ने सफल सिटकॉम छोड़ने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि वे एक आर्टिस्ट के रूप में खुद को और आगे बढ़ाना चाहती थीं, क्योंकि उनका रोल अब उन्हें उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा था.

उन्होंने माना कि महामारी के समय ये फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी क्रिएटिव ग्रोथ को ज्यादा अहमियत दी. उनकी विदाई शो के लिए बड़ी खबर थी, क्योंकि वह चार मुख्य किरदारों में से एक थीं. बाद में उनकी जगह नेहा पेंडसे को लाया गया.


आसिफ शेख ने शो को लेकर की बात
'भाबीजी घर पर हैं!' भले ही एक फैमिली शो है, लेकिन कभी-कभी लोग इसकी कहानी पर उंगली उठाते हैं कि इसमें दो शादीशुदा आदमी पड़ोस की औरतों को पटाने की कोशिश करते हैं. इन बातों पर बात करते हुए एक्टर आसिफ शेख (विभूति नारायण) ने 2015 में साफ कहा था कि शो में कुछ भी गंदा या गलत नहीं है. उन्होंने बताया कि वो खुद ये शो अपनी बेटी के साथ आराम से देखते हैं क्योंकि इसकी कॉमेडी साफ-सुथरी और शालीन होती है, इसमें कोई भद्दी बात नहीं होती.

Published at : 30 Nov 2025 04:53 PM (IST)
Shilpa Shinde Saumya Tandon Bhabiji Ghar Par Hain Shubhangi Atre
