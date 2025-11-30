रश्मिका मंदाना की 'द गर्लफ्रेंड' की ओटीटी रिलीज डेट आई सामने, जानें कब और कहां देख पाएंगे फिल्म

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'द गर्लफ्रेंड' को दर्शकों का खुब प्यार मिला. फिल्म राहुल रविंद्रन ने लिखी और डायरेक्ट की है. वहीं अब ये फिल्म थिएटर रिलीज के बाद जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वालीं है. जो दर्शक फिल्म को थिएटर में नहीं देख पाए वो अब इसे घर बैठे कर आराम से देख सकेंगे.

कब और कहां देख सकेंगे फिल्म

रविवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर द गर्लफ्रेंड का पोस्टर किया और बताया कि फिल्म नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर की रिलीज होगी. साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मिलिए भूमा देवी से, द गर्लफ्रेंड देखें नेटफ्लिक्स पर 5 दिसंबर से तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में.'

नेटफ्लिक्स के इस पोस्ट के बाद फैंस में फिल्म को देखने को लेकर उत्साह बढ़ गया है. लोग फिल्म की कहानी और रश्मिका मंदाना की एक्टिंग के लिए पहले से ही काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. अगर आपने फिल्म थिएटर्स में नहीं देखी, तो अब इसे आसानी से घर बैठे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकेगा.

फिल्म में लीड कास्ट के अलावा अनू इमैनुएल, राव रमेश और रोहिणी भी हैं. कहानी एक परी-कथा जैसे प्यार की है, जो धीक्षित के आक्रामक स्वभाव की वजह से जहरीला बन जाता है. रिलीज के समय फिल्म को दर्शकों से अच्छे रिव्यू मिले और थिएटर्स में अच्छा प्रदर्शन किया. खासकर रश्मिका मंदाना की एक्टिंग को खूब सराहा गया.

रश्मिका ने शेयर किया पोस्ट

रश्मिका ने फिल्म जर्नी के अपने एक्सपीरियंस को इंस्टाग्राम पर शेयर किया. उन्होंने लिखा, “जब राहुल ने मुझे पहली बार यह स्क्रिप्ट सुनाई, तो मैं याद है कि मेरी आंखें नम हो गईं.. इतने सारे पल थे जिन्होंने मेरे दिल को छू लिया. मैं बार-बार सोच रही थी.. यह भावना मुझे कहीं ना कहीं पहले भी महसूस हुई है.. और जो चीज मुझे और ज्यादा छू गई, वह यह थी कि ये भावनाएं एक पुरुष की ओर से आ रही थीं. ऐसी चीजें जो ज्यादातर लोग समझ भी नहीं पाते.. लेकिन उन्होंने समझा.'

रश्मिका ने आगे लिखा, 'भूमा मेरे लिए सबसे खास है, क्योंकि उसमें ज्यादातर मैं खुद हूं. उसे निभाते हुए मैंने खुद को थोड़ा और समझा. हर दिन राहुल मुझे सीन समझाते, और मुझे बस समझ आ जाता कि उनका मतलब क्या है, कोई और स्पष्टीकरण नहीं चाहिए. मेरा दिल प्यार, गर्व और खुशी से भरा है. बस यही चाहती हूं कि आप वही महसूस करें जो हम इस फिल्म को बनाते समय महसूस कर रहे थे.'