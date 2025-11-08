बिग बॉस 19: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनBB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी

BB19 Weekend Ka Vaar: नीलम के 'दोगलेपन' पर भड़के सलमान खान, फरहाना-तान्या को जमकर सुनाई खरी-खोटी

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 19' में 'वीकेंड का वार' में आज सलमान खान ने नीलम गिरी की क्लास लगाई. इस दौरान उन्होंने फरहाना भट्ट की खराब भाषा पर सवाल उठाए और तान्या मित्तल पर भी भड़के.

08 Nov 2025 10:25 PM (IST)
'बिग बॉस 19' को 11 हफ्ते दिन पूरे हो चुके हैं और अब चार हफ्ते का समय बाकी रह गया है. आज वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल, नीलम गिरी और फरहाना भट्ट को जमकर डांट लगाई. सलमान ने नीलम गिरी के डबल कैरेक्टर पर सवाल उठाए. वहीं दोस्ती के नाम पर लोगों का इस्तेमाल करने के लिए तान्या की जमकर क्लास ली. सलमान फरहाना भट्ट की खराब भाषा के लिए उनपर भी भड़कते नजर आए.

सलमान खान ने नीलम गिरी को चुगली करने और आग लगाने वाली हरकतें करने पर उन्हें खरी-खोटी सुनाई. सलमान ने कहा- 'आप डबल गेम खेलती नजर आईं, तो कुछ लोगों को ये आपका दोगलापन लगा. क्या आपको पता है कि शुरुआत में हमें आपमें काफी पोटेंशियल लगा था, लेकिन पूरे शो में आप सोलो कहीं पर नहीं दिखीं. आप सिर्फ खबरगिरी करती दिखीं, या इधर से उधर की, आपका अपना गेम कभी भी निकलकर ही नहीं आया.'

तान्या मित्तल पर भड़के सलमान खान
सलमान खान ने तान्या मित्तल से पूछा कि उन्होंने बॉडी शेमिंग के लिए अशनूर कौर से माफी नहीं मांगी, तो अभिषेक बजाज से सॉरी क्यों कहा? अशनूर की हाईजीन पर सवाल उठाने के लिए भी सलमान तान्या पर भड़के. उन्होंने उनके अमाल मलिक के लिए कही गई बातों पर भी सवाल उठाए. दरअसल तान्या ने कहा था- 'अमाल के लिए यही सजा है कि मैं अब उसकी दोस्त नहीं हूं.' इस पर रिएक्ट करते हुए अमाल ने कहा- 'मैं बहुत खुश हूं, मुझे दोस्त मत बनाओ, भैया भी मत बोलो,मुझे नॉमिनेट कर दो.'

कैप्टेंसी टास्क के दौरान मृदुल तिवारी ने फरहाना भट्ट पर हाथ उठाने की बात कही थी. इस पर रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने उनसे पूछा कि अगर वो इतने अग्रेसिव हैं तो क्या वो पिछले 11 हफ्तों से स्वीट बॉय बनने की एक्टिंग कर रहे थे. 

फरहाना भट्ट की खराब भाषा पर उठाए सवाल
वीकेंड का वार में सलमान खान ने फरहाना का अपशब्द कोश पढ़ा जिसमें बी-ग्रेड लोग, गंदी नाली का कीड़ा, गवार, तेरी परवरिश कितनी घटिया, तेरी घर की औरतों से बेहतर हूं जैसे शब्द लिखे थे. सलमान ने फरहाना की इस तरह की भाषा पर जमकर खरी खोटी सुनाई और उनसे पूछा कि इस तरह के पर्सनल कमेंट्स करने के लिए उन्हें किसने सिखाया. सलमान ने पूछा कि उन्होंने गौरव को कहा- 'आप औरत हो आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है', तो इससे वो किसकी बेइज्जती कर रही थीं?

फरहाना के एटीट्यूड पर बरसे सलमान
सलमान खान प्रणित मोरे की वापसी के बाद उनसे ना मिलने और उनका हाल-चाल ना पूछने पर भी फरहाना और तान्या पर भड़कते दिखे. सलमान ने आगे कहा कि फरहाना ने नोटबुक किया है और इनका एटीट्यूड आसमान पर है. उन्होंने आगे चेतावनी दी कि किसी को भी गौरव खन्ना से बद्तमीजी करने का हक नहीं है क्योंकि वो टीवी का बड़ा नाम हैं.

सारे कंटेस्टेंट्स को दिखाया आईना
सलमान ने कहा- 'फरहाना का पहले दिन से गेम बद्तमीजी का ही है... कोई भी कैप्टन बने मैं ड्यूटी नहीं करूंगी... कुनिका कहीं भी गई हों, उनकी आत्मा किचन में ही भटक रही है, तान्या की वही रील चल रही है कि मैं अच्छी हूं और मेरे साथ बुरा हो रहा है... तो इसमें नया क्या है... तो मेरी मत सुनो अपना लेवल डाउन करते जाओ ताकि कोई क्लियर कट विनर नजर ही ना आए और ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए... एक महीना बाकी है जो आप लोगों को करना है करो.'

08 Nov 2025 10:04 PM (IST)
Bigg Boss 19
