हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडHuma Qureshi के पास दमदार प्रोजेक्ट्स, 'महारानी 4' के बाद लाइन में लगी हैं 'टॉक्सिक' समेत 6 फिल्में और सीरीज

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 08 Nov 2025 09:13 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के पास इस समय धांसू प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है. हाल ही में एक्ट्रेस की पॉपुलर सीरीज 'महारानी सीजन 4' रिलीज हुई है जिसमें एक बार फिर उन्होंने रानी भारती बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया है. अब हुमा आने वाले दिनों में बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म में भी नजर आने वाली हैं. इसके अलावा उनके पास शानदार शोज भी पाइपलाइन में हैं.

1. दिल्ली क्राइम- सीजन 3

  • हुमा कुरैशी शेफाली शाह स्टारर पॉपुलर सीरीज 'दिल्ली क्राइम- सीजन 3' में नजर आने वाली हैं.
  • इस सीरीज में एक्ट्रेस विलेन अवतार में दिखेंगे. शो में उन्हें बड़ी दीदी का रोल अदा करते देखा जाएगा.
  • 'दिल्ली क्राइम- सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर, 2025 से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. 

2. टॉक्सिक- ए फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स

  • हुमा कुरैशी साउथ स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक- ए फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स' का भी हिस्सा हैं.
  • ये पीरियड गैंगस्टर फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
  • इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया भी दिखाई देने वाली हैं.

3. बयान

  • हुमा कुरैशी फिल्म 'बयान' में एक डिटेक्टिव का किरदार अदा करने वाली हैं.
  • ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब तक पर्दे पर नहीं आई है.
  • बिकास रंजन मिश्रा के डायरेक्शन में बनी 'बयान' में चंद्रचूड़ सिंह और सचिन खेड़कर भी नजर आएंगे.

4. बेबी डू डाई डू

  • 'बेबी डू डाई डू' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हुमा कुरैशी एक हिटवुमन के रोल में दिखेंगी.
  • नचिकेत सामंत के डारेक्शन में बनी इस फिल्म को हुमा अपने भाई साकिब सलीम के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाली हैं.
  • रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 7 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.

5. गुलाबी

  • हुमा कुरैशी के पास फिल्म 'गुलाबी' भी पाइपलाइन में हैं जिसे विपुल मेहता ने डायरेक्ट कर रहे हैं.
  • इस फिल्म में हुमा कुरैशी अहमदाबाद की एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर के रोल में नजर आएंगी. 
  • 'गुलाबी' की शूटिंग 2024 में ही पूरी हो गई थी, हालांकि रिलीज डेट पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

6. पूजा मेरी जान

  • हुमा कुरैशी मैडॉक फिल्म्स 'पूजा मेरी जान' में भी दिखाई देंगी. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर भी होंगी.
  • नवजोत गुलाटी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय राज और विक्रम सिंह चौहान भी दिखाई देंगे.
About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 08 Nov 2025 09:07 PM (IST)
Huma Qureshi Toxic Delhi Crime Season 3 Bayaan
