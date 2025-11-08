एक्सप्लोरर
Huma Qureshi के पास दमदार प्रोजेक्ट्स, 'महारानी 4' के बाद लाइन में लगी हैं 'टॉक्सिक' समेत 6 फिल्में और सीरीज
Huma Qureshi Upcoming Films And Web Series: हुमा कुरैशी के पास बॉलीवुड से लेकर साउथ प्रोजेक्ट्स तक लाइनअप हैं. आने वाले दिनों में वो 6 फिल्में और वेब सीरीज में दिखाई देने वाली हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के पास इस समय धांसू प्रोजेक्ट्स की लाइन लगी है. हाल ही में एक्ट्रेस की पॉपुलर सीरीज 'महारानी सीजन 4' रिलीज हुई है जिसमें एक बार फिर उन्होंने रानी भारती बनकर दर्शकों का दिल जीत लिया है. अब हुमा आने वाले दिनों में बॉलीवुड के साथ-साथ साउथ फिल्म में भी नजर आने वाली हैं. इसके अलावा उनके पास शानदार शोज भी पाइपलाइन में हैं.
1. दिल्ली क्राइम- सीजन 3
- हुमा कुरैशी शेफाली शाह स्टारर पॉपुलर सीरीज 'दिल्ली क्राइम- सीजन 3' में नजर आने वाली हैं.
- इस सीरीज में एक्ट्रेस विलेन अवतार में दिखेंगे. शो में उन्हें बड़ी दीदी का रोल अदा करते देखा जाएगा.
- 'दिल्ली क्राइम- सीजन 3' नेटफ्लिक्स पर 13 नवंबर, 2025 से स्ट्रीम होने के लिए तैयार है.
2. टॉक्सिक- ए फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स
- हुमा कुरैशी साउथ स्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक- ए फेयरीटेल फोर ग्रोन अप्स' का भी हिस्सा हैं.
- ये पीरियड गैंगस्टर फिल्म 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
- इस फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा और तारा सुतारिया भी दिखाई देने वाली हैं.
3. बयान
- हुमा कुरैशी फिल्म 'बयान' में एक डिटेक्टिव का किरदार अदा करने वाली हैं.
- ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली थी, हालांकि अब तक पर्दे पर नहीं आई है.
- बिकास रंजन मिश्रा के डायरेक्शन में बनी 'बयान' में चंद्रचूड़ सिंह और सचिन खेड़कर भी नजर आएंगे.
4. बेबी डू डाई डू
- 'बेबी डू डाई डू' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें हुमा कुरैशी एक हिटवुमन के रोल में दिखेंगी.
- नचिकेत सामंत के डारेक्शन में बनी इस फिल्म को हुमा अपने भाई साकिब सलीम के साथ मिलकर प्रोड्यूस करने वाली हैं.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म 7 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
5. गुलाबी
- हुमा कुरैशी के पास फिल्म 'गुलाबी' भी पाइपलाइन में हैं जिसे विपुल मेहता ने डायरेक्ट कर रहे हैं.
- इस फिल्म में हुमा कुरैशी अहमदाबाद की एक ऑटो-रिक्शा ड्राइवर के रोल में नजर आएंगी.
- 'गुलाबी' की शूटिंग 2024 में ही पूरी हो गई थी, हालांकि रिलीज डेट पर कोई अपडेट सामने नहीं आया है.
6. पूजा मेरी जान
- हुमा कुरैशी मैडॉक फिल्म्स 'पूजा मेरी जान' में भी दिखाई देंगी. इस फिल्म में मृणाल ठाकुर भी होंगी.
- नवजोत गुलाटी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में विजय राज और विक्रम सिंह चौहान भी दिखाई देंगे.
