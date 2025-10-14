टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर एक इंडियन क्रिकेटर की वजह से चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. जिसके लिए वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी. अब इसका एक वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है. वीडियो में अवनीत क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ नजर आ रही हैं. इसे देख नेटिजन्स उनकी खूब टांग खिंचाई कर रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव संग नजर आईं अवनीत कौर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खुद सूर्यकुमार यादव ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘वीडियो में क्रिकेटर अपनी वाइफ देविशा शेट्टी के साथ महाकाल की पूजा में लीन नजर आ रही है. इसी बीच वीडियो में अवनीत कौर भी एक झलक दिखाई देती है. जो रेड पहने कपल के पीछे की तरफ बैठी हुई है. इंटरनेट पर अब ये वीडियो एक खूब सुर्खियां बटोर रहा है.’

View this post on Instagram A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

बर्थडे पर अवनीत ने किए थे महाकाल के दर्शन

अवनीत कौर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. जो कई हिट शोज में नजर आ चुकी हैं. लेकिन वो अपने काम से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरती हैं. एक्ट्रेस ने बीते दिन यानि 13 अक्टूबर को अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इसके लिए वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला.

View this post on Instagram A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

विराट की वजह से चर्चा में आई थीं एक्ट्रेस

वहीं इससे पहले अवनीत तब चर्चा में आई थी. जब क्रिकेटर विराट कोहली ने अवनीत की फोटो को लाइक कर दिया था. जिसके बाद वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इसी चीज का फायदा अवनीत की फैन फॉलोइंग पर भी पड़ा था. जो 31 मिलियन से भी ज्यादा हो गई. जब इसको लेकर बवाल मचा तो, विराट ने इसे एक गलती बताया था.

