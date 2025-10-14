हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनक्रिकेटर सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं अवनीत कौर, फैंस का दिमाग चकराया

क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव संग महाकाल के दर्शन करने पहुंचीं अवनीत कौर, फैंस का दिमाग चकराया

Avneet Kaur Suryakumar Yadav: अवनीत कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक्ट्रेस क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के सवाल कर रहे हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 14 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर एक इंडियन क्रिकेटर की वजह से चर्चा में आ गई हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. जिसके लिए वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंची थी. अब इसका एक वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है. वीडियो में अवनीत क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी के साथ नजर आ रही हैं. इसे देख नेटिजन्स उनकी खूब टांग खिंचाई कर रहे हैं.

सूर्यकुमार यादव संग नजर आईं अवनीत कौर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो खुद सूर्यकुमार यादव ने ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ‘वीडियो में क्रिकेटर अपनी वाइफ देविशा शेट्टी के साथ महाकाल की पूजा में लीन नजर आ रही है. इसी बीच वीडियो में अवनीत कौर भी एक झलक दिखाई देती है. जो रेड पहने कपल के पीछे की तरफ बैठी हुई है. इंटरनेट पर अब ये वीडियो एक खूब सुर्खियां बटोर रहा है.’  

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Surya Kumar Yadav (SKY) (@surya_14kumar)

बर्थडे पर अवनीत ने किए थे महाकाल के दर्शन

अवनीत कौर टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. जो कई हिट शोज में नजर आ चुकी हैं. लेकिन वो अपने काम से ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा बटोरती हैं. एक्ट्रेस ने बीते दिन यानि 13 अक्टूबर को अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इसके लिए वो उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंची. इस दौरान एक्ट्रेस का ट्रेडिशनल अवतार देखने को मिला.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Avneet Kaur (@avneetkaur_13)

विराट की वजह से चर्चा में आई थीं एक्ट्रेस

वहीं इससे पहले अवनीत तब चर्चा में आई थी. जब क्रिकेटर विराट कोहली ने अवनीत की फोटो को लाइक कर दिया था. जिसके बाद वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी. इसी चीज का फायदा अवनीत की फैन फॉलोइंग पर भी पड़ा था. जो 31 मिलियन से भी ज्यादा हो गई. जब इसको लेकर बवाल मचा तो, विराट ने इसे एक गलती बताया था.

ये भी पढ़ें -

रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 14 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Avneet Kaur TV News SURYAKUMAR YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
बिहार
Bihar BJP Candidate List: बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
बिहार में बीजेपी ने इन बड़े चेहरों को मैदान में उतारा, कई दिग्गजों को बेटिकट किया गया, देखें अहम नाम
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
क्रिकेट
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय क्रिकेट टीम का शेड्यूल
अक्टूबर में 5 मैच और खेलेगी टीम इंडिया, नवंबर में भी भरपूर एक्शन; देखें भारतीय टीम का शेड्यूल
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget