फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस साल ​​ बॉलीवुड में सितारों से सजी दिवाली पार्टी की धमाकेदार शुरुआत की. मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैशम बॉलीवुड के नामी-गिरामी सितारे अपने बेहतरीन फेस्टिव वियर में नज़र आए. वहीं इस इस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं.

मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैश की इनसाइड तस्वीरें

बता दें कि मनीष मल्होत्रा की स्टार स्टडेड दिवाली पार्टी हाई फैशन और ग्लैमर से भरी एक शाम थी, जिसमें बॉलीवुड की नामचीन हस्तियाँ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुई थी. वहीं मनीष मल्होत्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दिवाली बैश से सेलेब्स द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को रीपोस्ट किय़ा है. तस्वीरों में ढेर सारे फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन के साथ ही हैंग कैंडल्स और कई तरह की डिशेज की झलक देखने को मिली है.





फूलों की डेकोरेशन और मिठाईया और चॉकलेट्स

मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के एक कोने को कई तरह के रेड फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था, और गौर से देखने पर पता चलता है कि वहां लटकती मोमबत्तियों जैसी लाइटें लगी थीं, जो पूरे कमरे को एलीवेटेड लुक दे रही थी.





मेज पर ढेर सारी मिठाइयों और नमकीन की भी झलक देखने को मिली, जिनमें सबसे खास था फोर टियर चॉकलेट केक. केक पर भी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी.









मनीष मल्होत्रा की पार्टी में पहुंचे थे शाहरुख खान

मनीष मल्होत्रा की इनसाइड तस्वीरों से पता चलता है कि बॉलीवुड के बादशाह भी दिवाली बैश में शामिल हुए थे. शाहरुख खान और मनीष मल्होत्रा ने साथ में फोटो भी क्लिक कराई थी.





दिवाली पार्टी में आपारशक्ति खुराना फुल मस्ती के मूड में नजर आए. उन्होंने जमकर डांस भी किया. मनीष मल्होत्रा ने आपारशक्ति खुराना की डांस करते हुए की वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर रिपोस्ट किया है.





मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी में अपने सेलेब्स गेस्ट के साथ खूब तस्वीरें भी क्लिक कराई. मनीष ने शिल्पा शेट्टी संग पोज देते हुए भी अपनी तस्वीर रीपोस्ट की है.





वहीं फैशन डिजाइनर ने टाइगर श्रॉफ के साथ भी फोटो क्लिक कराई थी.





एक तस्वीर में वे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं.





दिवाली पार्टी में कौन-कौन पहुंचा था?

दिवाली पार्टी में नीता अंबानी और राधिका मर्चेंट, करीना कपूर खान, रेखा, करण जौहर, बॉबी देओल, गौरी खान, अनन्या पांडे, कृति सेनन, रेखा, प्रीति जिंटा, मलायका अरोड़ा, सान्या मल्होत्रा, जैकलीन फर्नांडीज, काजोल, अभय वर्मा, विजय वर्मा, कुशा कपिला, सिद्धांत चतुवेर्दी, फातिमा सना शेख, तारा सुतारिया और सारा अली खान सहित कई सितारों ने शिरकत की थी.