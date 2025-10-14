हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

Diwali 2025: मनीष मल्होत्रा की हाल ही में हुई दिवाली पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं. तस्वीरों में डेकोरेशन से लेकर डिशेज तक की लैविश झलक देखने को मिली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 02:57 PM (IST)
फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इस साल ​​ बॉलीवुड में सितारों से सजी दिवाली पार्टी की धमाकेदार शुरुआत की. मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैशम  बॉलीवुड के नामी-गिरामी सितारे अपने बेहतरीन फेस्टिव वियर में नज़र आए. वहीं इस इस पार्टी की इनसाइड तस्वीरें सामने आ गई हैं.

मनीष मल्होत्रा के दिवाली बैश की इनसाइड तस्वीरें
बता दें कि मनीष मल्होत्रा की स्टार स्टडेड दिवाली पार्टी हाई फैशन और ग्लैमर से भरी एक शाम थी, जिसमें बॉलीवुड की नामचीन हस्तियाँ एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुई थी. वहीं मनीष मल्होत्रा ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर दिवाली बैश से सेलेब्स द्वारा शेयर की गई तस्वीरों को रीपोस्ट किय़ा है. तस्वीरों में ढेर सारे फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन के साथ ही हैंग कैंडल्स और कई तरह की डिशेज की झलक देखने को मिली है.


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

फूलों की डेकोरेशन और मिठाईया और चॉकलेट्स
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी के एक कोने को कई तरह के रेड फूलों से खूबसूरती से सजाया गया था, और गौर से देखने पर पता चलता है कि वहां लटकती मोमबत्तियों जैसी लाइटें लगी थीं, जो पूरे कमरे को एलीवेटेड लुक दे रही थी.


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

मेज पर ढेर सारी मिठाइयों और नमकीन की भी झलक देखने को मिली, जिनमें सबसे खास था फोर टियर चॉकलेट केक. केक पर भी खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी. 

रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK
रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

मनीष मल्होत्रा की पार्टी में पहुंचे थे शाहरुख खान
मनीष मल्होत्रा की इनसाइड तस्वीरों से पता चलता है कि बॉलीवुड के बादशाह भी दिवाली बैश में शामिल हुए थे. शाहरुख खान और मनीष मल्होत्रा ने साथ में फोटो भी क्लिक कराई थी.


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

दिवाली पार्टी में आपारशक्ति खुराना फुल मस्ती के मूड में नजर आए. उन्होंने जमकर डांस भी किया. मनीष मल्होत्रा ने आपारशक्ति खुराना की डांस करते हुए की वीडियो अपने इंस्टा स्टोरी पर रिपोस्ट किया है. 

 


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

मनीष मल्होत्रा ने दिवाली पार्टी में अपने सेलेब्स गेस्ट के साथ खूब तस्वीरें भी क्लिक कराई. मनीष ने शिल्पा शेट्टी संग पोज देते हुए भी अपनी तस्वीर रीपोस्ट की है. 


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

वहीं फैशन डिजाइनर ने टाइगर श्रॉफ के साथ भी फोटो क्लिक कराई थी.


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

एक तस्वीर में वे बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल के साथ नजर आ रहे हैं. 


रेड फूलों की डेकोरेशन, कैंडल और 4 टियर चॉकलेट केक, मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी की Inside तस्वीरें आई सामने, खास अंदाज में दिखे SRK

दिवाली पार्टी में कौन-कौन पहुंचा था?
दिवाली पार्टी में नीता अंबानी और राधिका मर्चेंट, करीना कपूर खान, रेखा, करण जौहर, बॉबी देओल, गौरी खान, अनन्या पांडे, कृति सेनन, रेखा, प्रीति जिंटा, मलायका अरोड़ा, सान्या मल्होत्रा, जैकलीन फर्नांडीज, काजोल, अभय वर्मा, विजय वर्मा, कुशा कपिला, सिद्धांत चतुवेर्दी, फातिमा सना शेख, तारा सुतारिया और सारा अली खान सहित कई सितारों ने शिरकत की थी. 

 

Published at : 14 Oct 2025 02:57 PM (IST)
Tiger Shroff Manish Malhotra Shah Rukh Khan Shilpa SheTTy Diwali 2025
