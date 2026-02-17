हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
10 साल बड़े बिजनेसमैन संग रिलेशनशिप में हैं अवनीत कौर? वायरल फोटो ने खोली पोल

अविनीत कौर आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर.इस बार एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Feb 2026 05:06 PM (IST)
चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली अवनीत कौर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.अब वो बड़ी और बेहद ग्लैमस हो चुकी हैं. इतना ही नहीं उन्होंने बॉलीवुड में कदम भी रख दिया है. हालांकि, इन दिनों वो अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में छाई हुई हैं.

अवनीत को अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना बेहद पसंद है. लेकिन, अब वो अपने मिस्ट्री मैम को दुनिया की नजरों से छुपा नहीं पाई हैं.दरअसल, वैलेंटाइन डे के मौके पर उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनका रोंमांटिक मोमेंट देखने को मिल रहा है.

अवनीत के पोस्ट से हुआ खुलासा

हालांकि, तस्वीर में अवनीत औऱ उनके मिस्ट्री मैन का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एक्ट्रेस का वैलेंटाइन डे काफी स्पेशल रहा होगा.अवनीत ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुलासा कर दिया है कि वो किसी के साथ प्यार में हैं.


10 साल बड़े बिजनेसमैन संग रिलेशनशिप में हैं अवनीत कौर? वायरल फोटो ने खोली पोल

लेटेस्ट फोटो में वो किसी का हाथ पकड़े बैठी दिखीं. डिनर टेबल पर दोनों के हाथ की सिर्फ फोटो क्लिक की गई है.इस तस्वीर को शेयर करने के बाद अवनीत ने डिलीट कर दिया. हालांकि, ये फोटो डिलीट नहीं हुई. क्योंकि, वो डिलीट करतीं, इससे पहले लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था.

जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.अवनीत की इस तस्वीर को देख लोगों के जेहन में यही सवाल उठ रहा है कि ये लड़का कौन है? कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि वो राघव शर्मा को डेट कर रही हैं. अब उनके फैंस जानना चाहेंगे कि ये राघव शर्मा कौन हैं.रिपोर्ट्स के अनुसार राघव देसी म्यूजिक फैक्ट्री के को-फाउंडर हैं.

रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि दोनों 2002 से रिलेशनशिप में हैं.पहले भी दोनों के रिलेशनशिप की कई बार खबरें आ चुकी हैं.दोनों की उम्र के अंतर के बारे में बात करें तो अवनीत कौ जन्म 13 अक्तूबर 2001 को हुआ था. वो फिलहाल 24 साल की हैं. वहीं, राघव शर्मा 34 साल के हैं.दोनों के बीच 10 साल का गैप है.

Published at : 17 Feb 2026 05:06 PM (IST)
Avneet Kaur Raghav Sharma
