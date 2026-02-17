पूनम पांडे को पॉपुलर क्रिकेटर ने किया ऐसा मैसेज, परेशान होकर एक्ट्रेस ने किया ब्लॉक

पूनम पांडे ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कहा है जिससे हंगामा मच गया है. वैसे तो अक्सर पूनम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं या कह देती हैं जिससे एक नई कंट्रोवर्सी में फंस जाती हैं.पूनम उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं.

एक बार तो उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैला दी थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ गया था. अब पूनम ने एक नया बयान दे डाला है.उन्होंने कहा है कि कई पॉपुलर सेलेब्स उन्हें टेक्स्ट भेजते हैं और उनके संग हैंगआउट करने की इच्छा रखते हैं.

फिल्मी विंडो को दिए इंटरव्यू में पूनम ने कहा कि उन्हें कई बड़े स्टार्स मैसेज भेजते हैं, जिसमें एक्टर और क्रिकेटर दोनों ही शामिल हैं.दऱअसल, इंटरव्यू में पूनम से पूछा गया था कि उन्हें तो बहुत सारे लोग DM करते होंगे. साथ ही ब्लू टिक वाले पॉपुलर लोग भी उन्हें मैसेज करते होंगे.

पूनम ने कहा कि वो किसी का नाम नहीं लेंगी

पूनम ने हां में इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्हें तो कई सेलेब्स मैसेज करते हैं. जब एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या आप किसी का नाम बताना चाहेंगी. इस पर एक्ट्रेस ने नहीं में जवाब दिया.पूनम ने अपने इंटरव्यू में कहा कि वो किसी का भी नाम नहीं लेंगी. लेकिन, इस लिस्ट में कई खिलाड़ी और एक्टर्स हैं.

View this post on Instagram A post shared by Poonam Pandey (@poonampandeyreal)

फिर पूनम से पूछा गया कि वो लोग आपको क्या डीएम करते हैं. इस पर एक्ट्रेस ने कहा कि एक पॉपुलर क्रिकेटर ने लिखा था कि आप बहुत क्यूट लगती हो.इतना ही नहीं पूनम ने इस दौरान कई सेलेब्स को ब्लॉक करने की बात भी कही. एक्ट्रेस ने बताया कि जो क्रिकेटर उन्हें क्यूट वाला मैसेज करता था, उसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया.

जब पूनम से पूछा गया कि आपको क्रिकेटर्स किस तरह के मैसेज करते थे. वो सीरियस होते थे या फिर टाइमपास करते थे. इस पर पूनम ने कहा कि सीरियस तो नहीं लगते थे वो लोग. पूनम ने कहा कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ वो लोग सिर्फ हैंगआउट करना चाहते थे.एक्ट्रेस ने कहा कि वो कई बार इग्नोर कर देती थीं. उन्हें लगता है कि वो बाकी लड़कियों को भी ऐसे मैसेज करते थे.

