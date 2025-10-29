अविका गौर इन दिनों अपने पति मिलिंद चंदवानी के संग कलर्स चैनल के रिएलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' में नजर आ रही हैं. इस जोड़ी को फैंस खूब पसंद भी कर रहे हैं. बता दें अविका ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड मिलिंद के संग 30 सितंबर 2025 को सात फेरे लिए.

इस कपल की शादी को टीवी पर भी प्रसारित किया गया. अविका और मिलिंद ने अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियां बटोरीं. अब अविका शो के साथ-साथ अपनी मैरिड लाइफ पर भी फोकस कर रही हैं. दरअसल, हाल ही में अविका ने अपने ससुराल में पहली रसोई का रस्म किया,जिसकी झलक उन्होंने अपने व्लॉक के जरिए दिखाया.

अविका ने बनाईं दो डिशेज

अविका ने इस दौरान अपने सास-ससुर का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ा. एक्ट्रेस ने पहली रसोई के दौरान सीरा और रमण ढोकला बनाया. इतना ही नहीं बल्कि अविका ने सीरा को अनार के दानों के साथ सजाया भी. एक्ट्रेस ने सीरा पर अनार के दानों से मां और पिताजी लिखा.

अच्छी बहू बनने के लिए किया ये काम

अविका का ये प्यार भरा अंदाज देख उनके ससुर और पिता काफी खुश हुए. इस दौरान अविका ने अच्छी बहू बनने के लिए क्या करना चाहिए और वो क्या कर रही हैं ये भी बताया. अविका ने कहा कि अच्छी बहू वो होती है जो अपना फैलाया हुआ सारा गंद समेट दे.

अविका ने सीरा और ढोकला बनाने के बाद किचन की सफाई की और उसके बाद सबसे पहले अपने बनाए हुआ खाने से भगवान को भोग लगाया. उसके बाद अविका ने अपने पति मिलिंद की मदद से डाइनिंग टेबल को सजाया, फिर बनाए हुई चीजों को सास-ससुर के सामने सर्व किया.

अविका के बनाए हुए सीरे और ढोलका का उनके सास-ससुर ने खूब तारीफ किया. इतना ही नहीं सबसे मजेदार बात ये है कि अविका अपने ससुराल में बेहद खुश हैं. उन्हें देख ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बल्कि सास-ससुर के साथ रह रही हैं. अविका के सास-ससुर भी उन पर जमकर प्यार बरसाते हुए नजर आए.

